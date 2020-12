4 800 objets explosifs ont été neutralisés par les militaires du Centre international de lutte antimines du Ministère russe de la Défense au Haut-Karabagh

Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Les soldats de la paix russes ont effectué une reconnaissance technique et un déminage du terrain dans la zone de l’aéroport de Stepanakert. La recherche d’explosifs a été effectuée dans les jardins et dans les zones adjacentes aux poteaux des lignes électriques afin d’assurer la sécurité des travaux de restauration par les équipes de réparation.



Au cours de la journée, environ 8 hectares de territoire ont été nettoyés, 7 km de chaussée, 50 bâtiments ont été inspectés et 51 objets explosifs ont été trouvés et emportés pour destruction.



Au total, les unités de génie du Haut-Karabagh ont déminé plus de 155 hectares de terrain, plus de 38 km de routes, 375 bâtiments et 4 811 objets explosifs ont été découverts et neutralisés.



Les objets explosifs découverts et les munitions non explosées sont transportés et détruits sur le polygone spécialement équipé. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.