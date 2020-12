Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE se sont engagés à soumettre des propositions concrètes aux parties

Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de la France et Andrew Chaffer des États-Unis d’Amérique) ont fait la déclaration suivante aujourd’hui.

Le coprésident français Stéphane Visconti et le coprésident américain Andrew Chaffer sont partis pour Bakou les 12 et 13 décembre et à Erevan les 13 et 14 décembre.

Ils ont été reçus par le président Ali à Bakou. Ils ont rencontré le ministre des Affaires étrangères Bayramov.

À Erevan, ils ont été reçus par le Premier ministre Pachinian et ont rencontré le ministre des Affaires étrangères Ayvazyan.

En raison de l’incapacité du coprésident russe Igor Popov à voyager, la Fédération de Russie était représentée par l’ambassadeur de Russie à Bakou Mikhail Bocharnikov et à Erevan par le chargé d’affaires russe Alexei Sinegubov.

Les coprésidents ont également rencontré des représentants du CICR et des agences des Nations Unies dans la région. Le représentant personnel du Bureau Le président Andrzej Kasprzyk a également assisté à toutes les réunions.

Dans les deux capitales, les parties ont présenté une évaluation de la situation et exprimé leurs attentes en matière de coopération avec les coprésidents l’année prochaine.

Tenant compte des nouvelles réalités, les coprésidents ont réaffirmé leur engagement continu à travailler de manière constructive avec les parties pour promouvoir la paix, la stabilité, la prospérité et la solution des problèmes existants dans la région.

Les coprésidents se sont également engagés à soumettre des propositions concrètes pour de nouvelles discussions sur les questions soulevées au cours des réunions.