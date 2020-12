L’Arménie et l’Azerbaïdjan débutent les échanges de prisonniers « tous contre tous », Erévan libère deux militaires des Forces spéciales azéries

« Nous attendons le retour du premier groupe de nos prisonniers » a affirmé Mané Gevorgyan la porte-parole du Premier ministre. L’Arménie et l’Azerbaïdjan débutent ainsi les échanges de prisonniers sur le principe acté par les deux parties de « tous contre tous ». Erévan a libéré aujourd’hui les membres de commandos azéris Dilham Askerov et Chahbaz Gouliev qui avaient en 2014 réalisé une opération d’incursion en Artsakh en assassinant un jeune citoyen arménien. Ils étaient accusés pour ces assassinats et détenus en Arménie. Askerov était membres des Forces spéciales azéries avait également la citoyenneté russe. Erévan refusait de libérer ces deux prisonniers malgré les pressions de la Russie. Erévan vient de les libérer et attend le geste-retour de Bakou.

Krikor Amirzayan