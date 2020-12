Le Catholicos Aram Ier appelle à aider les enfants de l’Artsakh à l’occasion des fêtes du Nouvel An et de la Sainte-Nativité

Le Catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie appelle à l’aide aux enfants de l’Artsakh à l’occasion du Nouvel An. Il affirme que cette année le monde fait face à l’épidémie du coronavirus et la crise économique mais dans ces conditions difficiles l’humanité se prépare aux fêtes de fin d’année. Mais suite à la crise et la guerre en Artsakh le peuple arménien et particulièrement le peuple arménien de l’Artsakh vit un choc et une tragédie d’après Aram Ier. Il appelle à l’occasion du Nouvel An et de la Sainte-Nativité d’être à l’écart des grandes fêtes et des dépenses et d’offrir ces dépenses aux enfants de l’Artsakh dans le besoin. Le Catholicossat de la Grande Maison de Cilicie a ouvert un compte bancaire pour recevoir ces dons.

Compte : W-502039.005, bénéficiaire : Armenian Catholicosate of Cilicia, Iban : CH93 08755 0502 0390 0500, banque : Banque Pictet & Cie SA, Route des Acacias 60, CH-1211 Geneva 73, Swift : PICTCHGG, Référence : Fund for the Needy Children of Artsakh.

La somme recueillie par le Catholicossat sera transmise aux enfants nécessiteux de l’Arménie dans le cadre de 2021 « Année de l’Artsakh » décrétée par le Catholicos.

Krikor Amirzayan