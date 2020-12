Annulation surprise de la réunion des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE avec le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan

Vahram Pogosyan le porte-parole de la présidence de la République de l’Artsakh a annoncé à Stepanakert que la réunion qui était prévue entre les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE accompagnés du Représentant personnel du Président en exercice Andrzej Kasperzyk et Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a été annulée.

« La réunion des coprésidents et d’Arayik Harutyunyan a été annulée à l’initiative de la partie arménienne. La raison de l’annulation est le format incomplet, compte-tenu notamment du fait que le coprésident russe ne participe pas à la visite régionale » a déclaré Vahram Poghosyan.

Les coprésidents Américain et Français - Andrew Schofer et Stéphane Visconti - du Groupe de Minsk de l’OSCE sont arrivés de Bakou en Arménie dimanche 13 décembre. Aujourd’hui 14 décembre ils ont rencontré à Erévan le ministre arménien des Affaires étrangères Ara Ayvazyan ainsi que le Premier ministre Nikol Pachinian. A noter l’absence du coprésident Russe, Igor Popov qui n’a pas fait partie de la tournée en Azerbaïdjan et en Arménie.

Krikor Amirzayan