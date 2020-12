Pétition pour la famille Khamoyan menacée d’expulsion

Rennes, le 11 décembre 2020

Monsieur le Préfet,

Nous soussigné·es, membres de la communauté éducative et parents d’élèves du lycée Pierre Mendès France de Rennes, du collège Le Landry à Rennes, et de l’école des deux ruisseaux de Chantepie, souhaitons attirer toute votre attention sur le dossier de la famille KHAMOYAN.

Cette famille est arrivée sur le territoire en février 2018. Outre Luka, né sur le sol français l’an dernier, la famille comprend trois enfants : Nona, scolarisée en 2de Professionnelle au Lycée Pierre Mendès France, Nino, scolarisé en 3e au collège du Landry et Aleko, scolarisé en CP à l’école des Deux Ruisseaux.

Les enfants sont parfaitement intégré·es et ont appris le français : ils ont les mêmes désirs et projets que nos enfants et se sont faits de véritables ami·es. Leur intégration dans le milieu scolaire est une réussite, et l’aînée construit déjà son projet professionnel au sein du lycée.

Les demandes d’asile de la famille ont été rejetées, empêchant de fait les parents de rechercher un emploi malgré leur désir sincère de bâtir leur avenir dans notre pays. Nous ne pouvons accepter l’idée de les voir partir dans un pays où ils se retrouveraient dans une précarité dramatique et en situation de danger immédiat.

