Plus de 20 000 bombes, mines et autres armes explosives ont été neutralisée en Artsakh depuis le début de la guerre

Les membres des centres de déminage humanitaire du Service d’urgence de l’État de l’Artsakh neutralisé et détruit plus de 20 000 roquettes, grenades, mines et autres engins explosifs depuis le 27 septembre date du déclenchement par l’Azerbaïdjan de la deuxième guerre de l’Artsakh. Information communiquée par le Service national des Situations d’urgence de la République de l’Artsakh.

Ce même Service d’urgence a informé que du 7 au 13 décembre, le Centre d’alerte du service d’urgence de la République de l’Artsakh a reçu 1132 appels. 3 de ces appels concernaient des accidents de la circulation avec deux citoyens tués lors de la collision de leur véhicule avec un camion militaire russe.

42 appels concernaient les mines ou bombes trouvées à désamorcer. A Stepanakert le déminage des zones habitées furent réalisés à près de 90%. La majorité des appels concernaient les zones forestières ou rurales. Au total, depuis le 27 septembre, les détachements des pompiers et les Centres de déminage humanitaire du Service d’urgence de la République de l’Artsakh ont détruit plus de 20 000 grenades propulsées par roquettes, des lance-grenades et autres armes.

Les pompiers ont enregistré une augmentation des incendies -environ 7 incendies par semaine- pas sans faire de victimes. Ces incendies étant pour leur majorité déclenchées par les pannes du courant électrique et le déclenchement.

Krikor Amirzayan