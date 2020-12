Stage de formation et de perfectionnement des artilleurs Arméniens

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre subdivisions de l’armée arménienne et le développement des connaissances tactiques et la professionnalisation des compétences des soldats Arméniens, les artilleurs de la 4e unité militaire ont effectué une formation pratique. Information transmise par le ministère arménien de la Défense. L’objectif de ce stage de formation destiné aux unités de l’artillerie de l’armée arménienne était de réaliser des tris en situation de guerre et de contrôler les tirs sur le terrain de la confrontation. Stage visant à perfectionner les capacités des soldats de l’artillerie arménienne.

Krikor Amirzayan