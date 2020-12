Les forces russes consolident le couloir de Latchine (Haut-Karabagh) en construisant un poste renforcé contre les tirs pour la sécurité des soldats

Les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh continuent de sécuriser le couloir de Latchine seul passage routier ouvert entre l’Arménie et le Haut-Karabagh (Artsakh). Le site du ministère russe de la Défense indique que les forces de paix construisent au passage de Latchine un poste renforcé « Blocpost » capable de protéger les soldats contre les tirs et les éclats d’obus. Ce poste permettra également un contrôle plus efficace dans cette région stratégue de passage. « Les forces russes chargées du maintien de la paix réalisent leur mission de contrôle du cessez-le-feu. Elles utilisent également cette voie routière pour le transport des personnes et divers transports de marchandises » indique le site du ministère.

Krikor Amirzayan