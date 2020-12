3 jours de deuil national en Arménie et en Artsakh à partir du 19 décembre dédié aux victimes arméniennes de la deuxième guerre de l’Artsakh

En Arménie et en Artsakh fut décrété à partir du 19 décembre 3 jours de deuil national dédié aux martyrs Arménien de la deuxième guerre de l’Artsakh au cours de laquelle des milliers de soldats Arméniens, volontaires et civils ont trouvé la mort entre le 27 septembre et le 9 novembre. Des cérémonies seront organisées à cette occasion ont indiqué le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan. « Le 19 décembre sera le 40e jour de la fin des opérations militaires. Trois jours de deuils sont décrétés. Parmi les manifestations, il sera notamment organisée une « marche du souvenir » depuis la place de la République jusqu’à Yérablour » a indiqué Nikol Pachinian. Il a ajouté que « dans le pays se tiendront des cérémonies. Nous aurons néanmoins de nombreux corps non encore identifiés, mais je crois que pour cette décision de l’Etat on ne pouvait plus reculer ».

Krikor Amirzayan