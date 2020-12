Décès de Hagop Karayan, combattant de la liberté

Nous sommes profondément attristés par la mort tragique de Hagop Karayan, membre de longue date du Mouvement populaire arménien et ami dévoué de la nouvelle lutte de libération au Liban, dont le corps a été enterré aujourd’hui, 13 décembre.

Dans ces tristes circonstances, nous présentons nos condoléances à sa famille, ses parents et amis du monde entier.

Hakob Karayan a pris part aux batailles d’autodéfense au Liban, a pris des responsabilités dans le domaine de la lutte de libération arménienne, risqué sa vie dans les capitales européennes, puis a participé aux travaux d’information et de presse du Mouvement national arménien.

Profondément patriote, il a rejoint le groupe de ses amis qui ont offert leur vie à l’Arménie.

Respect à la mémoire de Hakop.

Mouvement populaire arménien

Conseil central

Athènes 13-12-2020