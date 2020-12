Le gouverneur de Vayots Dzor (Arménie) affirme qu’il n’y a pas de changement du tracé frontalier

Le gouverneur de ma région de Vayots Dzor, Ararat Grigoryan, a déclaré dans un message posté sur sa page Facebook que les frontières de la région sont contrôlables, sûres et qu’il n’y a pas de changement dans les zones frontalières.

Les frontières de la région de Vayots Dzor sont contrôlables et sûres. Il n’y a aucun changement dans les zones frontalières. Il indiqua que les frontières de l’Arménie sont protégées et contrôlées par les unités de Défense de l’Arménie. Il demande aux médias de ne pas semer la panique inutile auprès du public et de s’abstenir de diffuser des informations visant à manipuler l’opinion du peuple. Dans un message, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a également évoqué le sujet et demandé de s’abstenir de diffuser et de colporter de fausses informations.

Krikor Amirzayan