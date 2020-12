Henrikh Mkhitaryan a marqué son 150e but en club

Henrikh Mkhitaryan a marqué son 150 e but en club

Le but de l’international arménien Henrikh Mkhitaryan marqué aujourd’hui lors de la 11e journée du championnat d’Italie lors du match Bologne-AS Rome (1-5) était son 150e but au sein des clubs a indiqué le milieu de terrain. Henrikh Mkhitaryan a marqué ces 150 buts au sein de 7 clubs. L’Arménien a inscrit 11 buts avec Pyunik Erévan (Arménie), 16 buts au sein de Metalurg Donetsk (Ukraine), 44 buts avec Chakhtior Donetsk (Ukraine), 41 buts avec Borussia Dortmund (Allemagne), 13 buts avec Manchester United (Angleterre), 9 buts avec Arsenal (Angleterre) et 16 buts avec l’AS Rome. Henrikh Mkhitaryan a disputé 469 rencontres au sein de ces clubs.

Krikor Amirzayan