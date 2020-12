La démission du gouvernement n’est pas négociable, d’après le parti de Tsaroukian

La démission du Premier ministre Nikol Pachinian et de son gouvernement reste une condition nécessaire à la tenue de nouvelles élections législatives en Arménie, a insisté vendredi le parti d’opposition Arménie prospère (BHK) de Gagik Tsarukian.

Un membre éminent du groupe parlementaire du BHK, le deuxième en importance à l’Assemblée nationale, a soutenu les affirmations de l’opposition selon lesquelles le gouvernement de Pachinian avait perdu sa légitimité à la suite de la guerre au Haut-Karabakh.

« Un gouvernement uniquement associé à la défaite, à la perte de terres et à la capitulation ne peut pas organiser et tenir des élections législatives anticipées », a déclaré Iveta Tonoyan.

« Je me rends compte que les autorités pourraient franchir cette étape et utiliser leurs ressources administratives pour remporter la victoire [électorale] et conserver le pouvoir. Mais je répète que nous n’avons qu’un seul agenda politique pour le moment : le changement de gouvernement. Et alors seulement la conduite de nouvelles élections parlementaires sous un nouveau Premier ministre », a-t-elle expliqué aux journalistes.

Le BHK fait partie d’une coalition de plus d’une douzaine de partis d’opposition organisant des manifestations et exigeant que Pachinian cède le pouvoir à un gouvernement intérimaire chargé de tenir les élections anticipées dans un délai d’un an.

Le Premier ministre et son équipe politique rejettent les demandes de l’opposition. Pourtant, un membre éminent du bloc au pouvoir Mon pas a indiqué jeudi que les dirigeants du pays étaient prêts à discuter avec l’opposition de la possibilité de nouveaux scrutins.

Le BHK et Lumineuse Arménie (LHK), la deuxième force d’opposition parlementaire et la plus modérée, ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore reçu de telles offres de la part de Mon pas.

Le chef du LHK, Edmon Marukian, a indiqué qu’il était prêt à tenir des pourparlers liés aux élections avec les autorités.

« S’ils parlent de la tenue des élections après la promulgation d’un [nouveau] Code électoral, il devrait certainement y avoir des discussions car les règles du jeu doivent être claires pour tous les joueurs », a commenté Marukian lors d’une conférence de presse.

« Je ne sais pas qui tiendra les élections anticipées, mais je prédis qu’elles auront lieu au plus tard dans six mois », a-t-il prévenu.