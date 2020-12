Le directeur du musée de l’Ermitage intervient en faveur de la préservation des monuments culturels de l’Artsakh

Le directeur du musée de l’Ermitage Mikhail Piotrovsky s’est adressé avec un manifeste sur la préservation des monuments culturels de l’Artsakh dans la période d’après-guerre.

L’académicien propose d’organiser un suivi de l’état du patrimoine historique et culturel, de garder un œil sur les anciens monastères : Dadivank et Gandzasar et d’être attentif aux mosquées du Karabakh.

Mikhail Piotrovsky pense que les forces politiques de la Russie, des pays du Caucase et du Caucase peuvent contrôler le processus. Cependant, l’attention des institutions culturelles internationales est également importante - l’UNESCO, le Conseil international des musées (ICOM), le Centre international de recherche pour la préservation et la restauration des biens culturels (ICCROM).

Mikhail Piotrovsky a noté que les cimetières et les sites de fouilles d’anciennes colonies se trouvent dans une zone à risque spéciale.