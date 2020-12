Les forces russes au Haut-Karabagh ont déminé 32 km de route et désamorcé ou détruit 4 760 mines ou bombes

Les forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh continuent de déminer. Hier en une journée elles ont déminé 12 hectares de terres, ont visité 130 habitations à la recherche de mines et découvert puis neutralisé 172 mines. Au total ce sont 150 hectares qui furent déminées, 32 kilomètres de route et déminé puis désamorcé ou détruit 4 760 mines ou bombes au Haut-Karabagh. La zone de l’aéroport des Stepanakert et ses abords furent également déminés.

Krikor Amirzayan