Selon les données opérationnelles du Ministère de l’administration territoriale et du développement de la République d’Artsakh, plus de 70 000 personnes vivent actuellement en Artsakh.

Dans un entretien avec l’agence Artsakhpress, le ministre de l’Administration territoriale et du Développement de la République d’Artsakh Zhirayr Mirzoyan a évoqué le problème du logement des sans-abri en Artsakh, les prix de location des appartements et les compensations fournis par le gouvernement.

Monsieur Mirzoyan, combien de citoyens qui ont perdu leur logement pendant cette période et qui sont déjà retournés en Artsakh et ont obtenu un logement ?

Le problème du logement des personnes d’Artsakh qui ont perdu leur logement pendant la récente guerre est de nature temporaire, jusqu’à la fourniture de maisons et d’appartements à la suite du programme de logement de l’État. À l’heure actuelle, le gouvernement de l’Artsakh résout le problème du logement de ces familles en louant des appartements, si possible en les hébergeant dans des hôtels, ainsi qu’en utilisant les maisons vacantes des communautés rurales. En parallèle, des travaux sont en cours pour rendre habitables plusieurs bâtiments publics qui seront mis à la disposition des familles déplacées.

Je dois mentionner que ces ressources ne sont pas suffisantes pour résoudre pleinement le problème des personnes déplacées. Par conséquent, ce processus prendra beaucoup de temps jusqu’à ce qu’un nombre correspondant de nouvelles maisons et appartements soient construits. À l’heure actuelle, 614 familles ou 2491 résidents ont bénéficié d’un logement temporaire.

Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de restaurer les maisons de nombreux citoyens de Stepanakert et d’autres colonies de la république, comment la question de leur résidence sera-t-elle résolue ?

Actuellement, les travaux de restauration des maisons et des appartements endommagés par les bombardements ont commencé avec une grande vigueur. Nous essayons toujours de résoudre les problèmes des citoyens en proposant des appartements loués ou des logements adaptés.

M. Mirzoyan, le ministère de l’Administration territoriale et du Développement de la République d’Artsakh a annoncé précédemment que les citoyens peuvent louer leurs appartements, et que l’État fournira des indemnités de logement à ceux qui ont perdu leur logement, mais à la fois à Stepanakert et dans d’autres colonies les prix de location augmentent. Comment expliqueriez-vous la situation ?

On peut affirmer qu’environ 230 contrats ont été signés par le ministère, et ainsi le problème de l’hébergement de plus de 1000 personnes a été résolu. Mais une forte augmentation du loyer des appartements a été enregistrée, ce que nous considérons comme inadmissible. Mais comme il a été mentionné dans l’annonce, la compensation est fournie selon 2 classifications, selon les régions de Stepanakert et de la République d’Artsakh.

Monsieur Mirzoyan, les familles qui ont perdu leur maison ou celles dont les maisons ont été complètement endommagées recevront-elles une compensation ?

Le gouvernement a entamé un processus de fourniture des produits de première nécessité mais pas un processus de compensation des biens.