L’AS Rome s’impose 5-1 face à Bologne, Henrikh Mkhitaryan a marqué son 6e but

AS

L’ AS Rome s’impose 5-1 face à Bologne, Henrikh Mkhitaryan a marqué son 6 e but

Dimanche 13 décembre l’AS Rome s’est imposée 5-1 à l’extérieur contre Bologne lors de la 11e journée du championnat d’Italie. Le score était déjà 5-1 à la mi-temps. L’international arménien Henrikh Mkhitaryan était titulaire et joua toute la rencontre. L’Arménien marqua le 5e but de l’AS Rome à la 44e minute, son 6e but en championnat d’Italie cette saison.

Krikor Amirzayan