Le message du Défenseur artsakhiote des droits de l’Homme

Le 10 décembre le monde fête la Journée internationale des droits de l’Homme. L’Artsakh célèbre, par ailleurs, l’anniversaire du Référendum sur l’Indépendance et celui de l’adoption de sa Constitution. Cela signifie que pour les habitants de l’Artsakh le 10 décembre est une triple fête commémorant les valeurs et rêves à la fois universels et nationaux.

L’Artsakh accueille ce 10 décembre 2020 faisant face aux défis particulièrement lourds y compris pour la défense des droits de l’Homme. Pendant 44 jours, dans l’indifférence et l’inaction internationales le monde fut témoin des violations massives et brutales des droits de la population civile et des militaires d’Artsakh par les forces armées turco-azerbaïdjanaises et les groupements terroristes.

Pendant ces 44 jours, jour après jour, face à l’indifférence et le laisser-aller de la communauté internationale le peuple arménien perdait la foi en l’universalité et l’égalité des droits de l’Homme. Pendant 44 jours, le seul garant de la sécurité et des droits du peuple arménien fut le soldat arménien et non pas la communauté internationale ayant décrété l’universalité des droits de l’Homme.

Et malgré les pertes humaines et territoriales immenses que l’Artsakh a subies, celui-ci poursuivra son combat pour la reconnaissance et la protection de ses droits. Ce combat se manifestera d’abord par la consolidation des frontières de l’Etat national, ainsi que de nos institutions publiques et politiques. Nous allons continuer ce combat en enseignant à nos enfants la foi en note propre potentiel, la foi et le respect pour les droits de l’Homme. L’Artsakh poursuivra son combat en exposant la réalité à la communauté internationale, en la poussant à regarder cette réalité et à agir. Nous nous devons de poursuivre ce combat pour nos propres droits et libertés, pour une existence digne et pour une garantie réelle de l’universalité des droits de l’Homme. Nos efforts en ce sens doivent d’abord être tournés vers notre propre société et à l’enracinement en chacun d’entre nous de la noble culture de défense des droits de l’Homme comme condition sine qua non à l’entière réalisation de l’indépendance et des valeurs et principes constitutionnels de l’Artsakh.

Paix, force d’esprit et foi à toutes nos familles !