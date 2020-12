Un bon et prompt rétablissement à Seda Mavian

Texte de Seda Mavian

Samedi 12 décembre 2020

Chers amis,

Après une infection pulmonaire qui s’est développée à la faveur d’une fatigue physique et morale sans nom et qui m’a sévèrement alitée durant près de quinze jours, ce dont je suis sortie exténuée, avec encore l’obligation d’une convalescence de quelques jours, je suis à même de renouer avec vous en remerciant ceux qui se sont inquiétés de ma « disparition », promettant de répondre lentement mais sûrement aux messages personnels.

D’emblée je dois vous dire que je ne pourrai évidemment pas continuer à vous informer quotidiennement, ni même régulièrement, comme je l’ai fait durant le mois de la guerre et, par le passé, durant le mois de la révolution de velours (au printemps 2018 sur ma page FB) et durant les 15 jours de l’opération des Sasna Tzrèr dans la garnison d’Erébouni (sur armenews en été 2016). Je pense que vous le comprenez. L’information, vous pouvez la trouver dans Nor Haratch (à la fois journal quotidien en version bilingue et journal hebdomadaire en français, selon votre choix) et dans la version papier des Nouvelles d’Arménie Magazine, qui rendent compte généralement fort correctement de la situation (à ce propos, je ferai paraître un article sur la situation politique du pays dans le numéro de janvier des Nam. Je n’avais pas pu assurer celui du numéro de décembre, qui devait rendre compte des manifestations, pour cause de maladie).

Mais on ne se refait pas, et avant de vous donner de temps en temps des nouvelles lorsque cela me paraîtra indispensable, je renoue avec vous en vous proposant la traduction des propos des villageois et des soldats qui s’expriment dans la vidéo ci-dessous, histoire de me faire l’écho de ce qu’est en Arménie « la voix du peuple ».

Regardez, écoutez, et lisez que ce que disent ces gens, si émouvants, car c’est ce que pense la grosse majorité de la population, y compris à Yèrèvan. Et comprenez que ce qui se joue en ce moment en Arménie, ce n’est pas seulement la question de l’Artsakh, des frontières, de la sécurité, de l’indépendance, des institutions, etc. mais aussi et surtout celle de la sauvegarde de la démocratie et des acquis de la révolution. Ne vous laissez pas tromper par le faux effet de masse découlant de l’addition des protestataires : les « 17 partis », les 2 catholicos, le président de la République, les anciens présidents de la République, l’Académie des Sciences, le conseil scientifique de l’Université d’Etat de Yèrèvan et quelques maires (souvent désavoués par leurs administrés), addition à laquelle il faut rajouter quelques défections et démissions d’élus et de hauts-fonctionnaires. En effet, quand on regarde de près le profil de ceux qui appellent à la démission de NP qualifié de « traître » et dont les plus virulents demandent même qu’il soit traduit en justice (?!), on s’aperçoit que ce sont presque tous des tenants de l’Ancien Régime et qu’ils ne représentent en réalité qu’une minorité, mais agissante et très agressive, qui masque mal son désir de revanche et son projet contre-révolutionnaire derrière le masque de la défense du « salut de la patrie ».

Et maintenant, place à la traduction-transcription de la vidéo tournée le 11 décembre par Azatutyun TV /Liberté TV (média sérieux et fiable) filmant des villageois de Horom, Saratak, Loussakèrt et Goussana (dans le nord-ouest de l’Arménie) ayant décidé de bloquer la route Gumri-Yèrèvan afin de manifester leur soutien à NP en réaction aux manifestations organisées à Yèrèvan pour réclamer sa démission.

Paroles de villageois :

« On va défendre notre Premier ministre ! »

« C’est lui qu’on a élu ! »

« Que les anciens voleurs ne reviennent pas au pouvoir ! »

« Nous, nous acceptons le programme de 6 mois (ndlr : la feuille de route) de NP. Après quoi, s’il ne nous donne pas satisfaction (...) alors nous demanderons sa démission. Mais pour l’instant, l’issue, le salut, c’est en lui qu’on les voit ! »

« On n’est pas naïfs ! Nous comprenons tous que ceux qui se rassemblent à l’Opéra, ce sont les voleurs (talantchi), qui veulent préserver leur argent, leurs palais, leurs hôtels. Mais de toute façon ils devront les rendre car c’est l’argent du peuple ! »

« Le fauteuil de Tzaroukian représente à lui seul le budget de Horom ! D’où est-ce qu’il l’a sorti ?(ndlr : sans doute une allusion au fauteuil dans lequel était assis Tzaroukian durant son interview d’hier, tenant des propos minables face à des journalistes minables. Il est intéressant de voir que l’horrible fauteuil de Dodi n’a pas échappé à l’attention du villageois ...). »De quel droit le religieux (tèr tèr ) exige-t-il la démission du Premier ministre ? (ndlr : référence à la double déclaration du 8 décembre des catholicos d’Edjmiatzine et d’Antélias, demandant la démission de NP ). Et puis le président de la République, où était-il ? Il ne participait pas à la guerre et maintenant, il demande la démission ! Et ce n’est pas 15 partis (sic) qu’il y a, là, mais 15 voleurs (talantchi) ! Si le peuple avait quelque chose à exiger, ce serait des élections anticipées et non pas de faire venir quelqu’un pour être Premier ministre (ndlr : allusion au candidat Vazguèn Manoukian que les « 17 partis » veulent voir prendre la tête d’un gouvernement transitoire pendant un an). A quoi sert le parlement, alors ?« Le père d’un conscrit de 18 ans porté disparu, Hovhannès Gasparian, du village de Horom, exprime sa colère : »Ca fait deux mois que je n’ai pas de nouvelles de mon fils. La dernière fois que je l’ai eu au téléphone, c’était le 8 octobre. Et pourtant je ne me déchire pas comme eux. Ceux qui crient comme ça n’ont sûrement pas d’enfants ; ces gens-là n’aiment pas notre peuple ; ils ne respectent pas notre douleur. Ils devraient faire preuve de respect et non pas manifester. Ca suffit, ras-le-bol ! Mon enfant a disparu et ça me déchire, mais NP a sauvé la vie des autres ...« Paroles de soldats et de volontaires, qui, demain (samedi 12), vont rejoindre les postes. Ils se sont adressés aux manifestants comme suit : »Demain nous allons remplacer les gars en poste depuis 20 jours et pour lesquels il ne s’était trouvé personne pour prendre leur relève. Vous, les manifestants, allez donc prendre leur relève !« »Moi j’étais à Martouni (Artsakh). Sans le cessez-le-feu, il n’y avait aucun moyen que nous nous en sortions vivants. C’était la meilleure solution. Quant au leitmotiv selon lequel NP « a cédé les terres », non il ne les a pas cédées. Ceux qui disent ça et « Pachinian, fous le camp ! », n’ont qu’à aller garder les postes. Ca leur permettrait de mesurer la situation et de se représenter ce qui s’est passé sur le terrain.« »Ceux qui manifestent contre NP et se considèrent comme des gars bien, pleins d’audace, prêts à mourir, qu’ils nous rejoignent donc, et qu’on aille ensemble tenir debout le front jusqu’au bout. Vous voyez, tous ceux qui sont là ont la possibilité d’aller travailler en Russie, et moi comme eux. En renonçant à y aller, aujourd’hui, au lieu d’acheter à mon gosse des bottes de 15 000 dram (25 euros), je lui achète des bottes de 5000 dram (8 euros), mais au moins je protège ma patrie !"