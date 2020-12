Extension de la zone arménienne en Artsakh qui comprend désormais Hin Tagher et Khtsaberd

Le ministère russe de la Défense vient d’émettre une nouvelle carte actualisée le 13 décembre de l’aménagement des postes d’observation russes dans le Haut-Karabakh et le long du couloir de Lachin.



La carte comprend désormais les villages arméniens de Hin Tagher et Khtsaberd



Cela signifie que ces villages sont sous contrôle des soldats de la paix russes et laisse probablement entendre que les Azéris ont accepté de battre en retraite.

La ville de Shushi sous contrôle des azéris est désormais davantage enclavée