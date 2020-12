Revue de la presse arménienne du 8 décembre 2020

Le Ministre arménien des Affaires étrangères en visite de travail en France/ Le Ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, M. Ara Ayvazyan, se rend en France le 8 décembre pour une visite de travail de deux jours. Dans le cadre de cette visite, le Chef de la diplomatie arménienne s’entretiendra avec son homologue français, M. Jean-Yves Le Drian, la Secrétaire générale de l’OIF, Mme Louise Mushikiwabo, et la Directrice générale de l’UNESCO, Mme Audrey Azoulay.

Le Premier ministre arménien et l’Ambassadrice des Etats-Unis discutent de la situation au Haut-Karabakh/ Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré l’Ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy, qui a souligné l’importance de la coopération américano-arménienne en cours et des efforts continus en vue de la mise en œuvre de l’agenda bilatéral. Des points de vue ont été échangés sur les perspectives de développement des relations américano-arméniennes.

Le Président arménien rencontre Serge Sargsyan/ Le Président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, a rencontré le troisième Président, Serge Sargsyan, rapporte le service de presse de la Présidence. Lors de la réunion les interlocuteurs ont discuté de la situation actuelle dans le pays.

Le Président arménien demande l’aide de Poutine pour achever le processus de démarcation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan/ Le Président de la République d’Arménie, Armen Sarkissian, a adressé une lettre au Président russe, Vladimir Poutine, afin de solliciter son aide dans la démarcation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Dans sa lettre, le Président arménien a de nouveau remercié son homologue russe pour les efforts qui ont permis de mettre fin aux effusions de sang dans le Haut-Karabakh, d’établir un cessez-le-feu et d’éviter de nouvelles victimes et tragédies.

Délégation du parti socialiste français en visite au Haut-Karabakh/ Une délégation du parti socialiste français a été reçu mardi par le Président de facto du Haut-Karabakh qui a exprimé sa gratitude à la direction du parti pour avoir été l’un des initiateurs de la résolution sur la nécessité de reconnaître le Haut-Karabakh. « La France a été l’un des pays uniques qui ont pris l’initiative de mettre fin à la guerre déclenchée contre l’Artsakh (...). L’agression contre le Haut-Karabakh a en fait accru les menaces à la sécurité tant de la région que des pays européens », a noté A. Harutyunyan. Le chef du parti socialiste Olivier Faure a à son tour exprimé sa gratitude au Président pour avoir donné un aperçu des développements en cours, condamné les crimes de guerre et s’est déclaré prêt à faire avancer la cause de la reconnaissance du Haut-Karabakh.

Un quart des victimes au Karabakh au fil des ans sont des enfants - HALO Trust/ Après l’accord de cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, le HALO Trust a commencé l’enlèvement à grande échelle des munitions explosives larguées à la suite des combats. Comme le signale l’organisation, les principaux risques sont liés aux personnes déplacées qui en rentrant chez elles trouvent des bombes et des obus non explosés dans leurs maisons, leurs jardins et leurs champs. L’objectif de HALO est d’éliminer les bombes à sous-munitions et autres munitions non explosées des principales localités telles que Stepanakert, Martakert et Martuni. « Les statistiques sont choquantes. Un quart des victimes au Haut-Karabakh au fil des années ont été des enfants qui sont particulièrement enclins à voir un objet brillant, à être curieux et à vouloir le toucher et le ramasser », a déclaré Amasia Zargaryan, représentante de HALO Karabakh.

L’Assemblée nationale arménienne appelle la communauté internationale à faire pression sur l’Azerbaïdjan concernant les prisonniers de guerre et autres captifs arméniens/ L’Assemblée nationale de la République d’Arménie a adopté une déclaration adressée à la communauté internationale sur la question des prisonniers de guerre et des civils arméniens en captivité en Azerbaïdjan. La déclaration, initiée par le parti d’opposition « Arménie luimneuse », a été adoptée lors de la session du 8 décembre avec 100 votes favorables.

Publication d’un nouveau rapport sur les discours de haine et l’animosité envers les Arméniens ethniques en Azerbaïdjan/ Les Défenseurs des Droits de l’Homme d’Arménie et du Haut-Karabakh ont publié un nouveau rapport sur « Le discours de haine organisé et l’animosité envers les Arméniens ethniques en Azerbaïdjan comme causes profondes de la torture et des traitements inhumains à base ethnique par les forces armées azerbaïdjanaises ». Le rapport prouve que les atrocités, la torture et le traitement barbare par l’Azerbaïdjan pendant cette guerre sont le résultat des années de propagande hostile et de politiques anti-Arméniennes organisées (Arménophobie). « La haine à l’égard des Arméniens se trouve dans un cercle vicieux : elle est générée par les autorités azerbaïdjanaises, y compris les hauts fonctionnaires, elle est largement encouragée par des personnalités culturelles, sportives et autres et fait l’objet des éloges de la part du public, très souvent avec des cibles claires envers les enfants. Les soldats azéris sont bien conscients que torturer les Arméniens ne les rendra pas seulement impunis, mais qu’ils seront loués par les autorités et le public », est dit dans le rapport.

Certains prisonniers de guerre arméniens autorisés à appeler leur famille/ Certains prisonniers de guerre arméniens détenus en Azerbaïdjan ont eu la possibilité d’appeler leurs familles, a déclaré Artak Zeynalyan à Armenpress. Zeynalyan représente les familles des prisonniers de guerre arméniens devant la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH). Le mois dernier, la CEDH a appliqué une mesure provisoire contre l’Azerbaïdjan, exigeant de fournir des informations sur les prisonniers de guerre et d’annoncer les conditions de l’échange. Le représentant de l’Arménie auprès de la CEDH a indiqué le 4 décembre que l’Azerbaïdjan avait fourni à la Cour des informations détaillées sur un certain nombre de prisonniers de guerre et de civils. Pour mémoire, le 11 décembre est fixé comme date limite par la CEDH pour la transmission des photographies et des dossiers médicaux des prisonniers de guerre et des civils détenus en Azerbaïdjan.

Le retour en toute sécurité des détenus est une priorité pour les États-Unis - Lynne Tracy/ L’Ambassadrice des États-Unis en Arménie a rencontré un groupe d’avocats et l’Ombudsman arménien pour discuter des développements liés à l’échange de détenus et de corps des soldats tués à la suite du conflit du Haut-Karabakh. L’Ambassadrice a déclaré que le traitement digne et le retour en toute sécurité des détenus figurent parmi les plus hautes priorités des États-Unis. Elle a par ailleurs condamné les actes de violence contre les détenus et souligné que les responsables devaient rendre des comptes. L’Ambassadrice a également souligné la disponibilité des États-Unis à s’engager dans la recherche d’une solution durable du conflit sous les auspices des coprésidents du Groupe des Minks de l’OSCE.

Le Catholicos de tous les Arméniens demande la démission du Premier ministre/ Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a déclaré dans un message : « Le martyre de milliers de nos enfants héroïques, la perte d’une partie importante de la terre historique de l’Artsakh (HK), les conséquences catastrophiques de la guerre, la plus grande menace de danger extérieur ont ébranlé nos âmes, miné la solidarité, l’unité nationale dans la patrie et la diaspora ». Le Catholicos a fait part de la conviction générale de la classe épiscopale de la Sainte Eglise Apostolique, du Conseil Suprême des Religions, du Président de la République, du Président de l’Assemblée nationale, des représentants de diverses organisations politiques et nationales que cette situation fatale doit trouver sa solution exclusivement de manière constitutionnelle, dans des conditions de solidarité nationale et de bon sens. « Compte tenu des tensions internes croissantes auxquelles le pays est confronté, des défis externes et internes sérieux et du manque de confiance de la population vis-à-vis du Premier ministre, nous exhortons paternellement le Chef du Gouvernement à quitter ses fonctions afin d’éviter des chocs, d’éventuels affrontements et des conséquences tragiques dans la vie publique », a déclaré Sa Sainteté.

Appel à démission du Catholicos de Cilicie Aram I/ Le Catholicos de Cilicie Aram I a adressé un message, appelant le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, à démissionner. Dans son discours, le Catholicos a souligné que le peuple arménien est profondément alarmé et vit dans l’incertitude et le désespoir. « Le peuple exige un éclaircissement complet et clair de cette terrible tragédie. Nous sommes confrontés à l’incertitude. Notre peuple en Arménie, en Artsakh (HK) et dans la Diaspora exprime sa plainte et sa révolte à propos du document signé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan qui met également en péril l’intégrité territoriale, la sécurité et l’indépendance de l’Arménie », a déclaré Aram I.

Le groupe parlementaire « Mon pas » a deux nouveaux députés/ Deux nouveaux députés de la faction « Mon pas », M. Hayk Tsirunyan et M. Narek Grigoryan, ont prêté serment et pris leurs fonctions eu sein de l’Assemblée nationale. Ces derniers viennent remplacer Mme Gayane Abrahamyan et M. Varazdat Karapetyan, anciens membres de la fraction qui avaient démissionné.

Un autre député du parti au pouvoir démissionne du Parlement/ Le parlementaire Aram Khachatryan (fraction « Mon pas ») a quitté le Parlement, a informé la Présidente par intérim de l’Assemblée nationale, Lena Nazaryan.

La Cour constitutionnelle rejette l’examin de l’affaire de privation de l’immunité parlementaire de Gagik Tsarukyan/ La Cour constitutionnelle d’Arménie a refusé d’accepter à l’examen la motion de privation de l’immunité parlementaire du chef du parti « Arménie prospère », Gagik Tsarukyan. Comme l’indique 168.am, cette décision initiée par le membre de la Cour, Arevik Petrosyan et soutenue par les juges Artur Vagharshyan, Edgar Shatiryan et Ashot Kkhachatryan, a été finalement adoptée après un débat tendu. La motion avait été approuvée par le Conseil de l’Assemblée nationale et soumise à la Cour constitutionnelle pour examen judiciaire. Il est à noter que la motion était fondée sur une disposition constitutionnelle, selon laquelle un député de l’AN ne peut exercer aucune autre activité rémunérée, sauf une activité scientifique et éducative, et ne peut exercer une activité entrepreneuriale. Les membres du parti « Arménie prospère » ont qualifié cette décision d’une persécution politique contre Gagik Tsarukyan.

Des manifestants revendiquant la démission de Nikol Pashinyan bloquent les rues de la capitale/ Un groupe de manifestants, scandant « Nikol - traître ! », « Nikol, va-t-en ! » et exigeant la démission du Premier ministre, a bloqué un certain nombre des rues centrales à Erevan. Les protestations ont débuté après qu’Ishkhan Saghatelyan, membre de la FRA, ait annoncé le lancement d’une campagne de « désobéissance civile » à l’échelle nationale. Les villes de Vanadzor et de Hrazdan se sont également jointes aux actions de protestation.

Les parents des militaires disparus mènent une action de protestation devant l’unité militaire d’Etchmiadzine/ Les parents des militaires disparus se sont rassemblés devant l’unité militaire d’Etchmiadzine et demandent à rencontrer le chef d’état-major adjoint des forces armées.

Les forces de l’ordre russes ont déjoué plus de 40 attentats terroristes en 2020/ Les forces de l’ordre et les agents de renseignement ont déjoué plus de 40 actes terroristes en Russie en 2020, a déclaré le Comité national antiterroriste dans une déclaration mardi à l’issue de sa réunion conjointe avec le Centre fédéral de crise, a rapporté la TASS. Selon la déclaration du Directeur du Service fédéral de sécurité (FSB), Alexandre Bortnikov, qui a présidé la réunion, « les activités bien coordonnées des services de répression ont permis de prévenir 61 crimes liés au terrorisme, dont 41 attaques terroristes ».

Mirza Dinnayi, lauréat du prix Aurore 2019 et militant Yezidi, arrive en Arménie/ Le militant yezidi M. Mirza Dinnayi, lauréat du prix Aurora 2019 et co-fondateur et directeur de Luftbrücke Irak (pont aérien en Irak), est en visite en Arménie d’ici le 11 décembre 2020, informe l’Initiative humanitaire Aurora. M. Dinnayi prévoit d’assister à plusieurs événements avant de se rendre au Haut-Karabakh pour rencontrer les responsables locaux et les personnes touchées par la guerre. Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme international d’Aurora qui consiste à inviter les leaders humanitaires du monde entier au Haut-Karabakh. « Cette année s’est avérée exceptionnellement difficile pour nous tous, et il est maintenant plus important que jamais qu’Aurora reste un phare d’espoir pour tous ceux qui sont dans le besoin », a déclaré Mirza Dinnayi. « C’est déchirant de voir ce que les Arméniens, ce peuple ancien et courageux, ont dû traverser et traversent encore. Nos nations ont tant en commun, et cela m’apporte une joie exceptionnelle d’être ici », a-t-il ajouté.

Erevan commence à trier les déchets/ « Les premières bennes pour le tri des déchets ont été installées dans les districts administratifs d’Achapniak et de Davitashen », informe le Maire d’Erevan, Hayk Marutyan. L’ONG « Paysage et protection de l’environnement » a placé trois types de bennes pour le tri sélectif. « Situées à côté des poubelles « ordinaires », ces bennes permettront à la population de s’habituer progressivement à la culture du tri des déchets (…). Les poubelles jaunes sont destinées au papier et au carton, les bleues au plastique, les petites poubelles grises/noires au verre », a-t-il dit.

Rédaction : Sona Nassibian

Ambassade de France