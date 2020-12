Revue de la presse arménienne du 6 décembre 2020

Le Premier ministre arménien affirme que 600 corps ont été récupérés depuis le 9 novembre, dont 135 ont été identifiés et remis aux familles/ « Après le 9 novembre, nous avons réussi à récupérer plus de 600 corps, dont environ 500 sont en cours d’identification. Il est plus probable que ces corps soient ceux de nos frères portés disparus », a déclaré le Premier ministre arménien. Un test ADN est en cours pour leur identification, qui est cependant un processus de longue durée. « Depuis le 9 novembre, 135 corps ont été identifiés et remis aux proches. Le processus va se poursuivre », a-t-il dit. Le Premier ministre a par ailleurs confirmé que l’échange des prisonniers de guerre se fera selon le principe « tous contre tous ».

Le Premier ministre arménien note des progrès vers la reprise des négociations sur le conflit du Haut-Karabakh/ « Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, les Ministres des Affaires étrangères de la Russie et de la France, et le Secrétaire d’Etat adjoint américain ont publié une déclaration conjointe qui met l’accent sur des points importants. La volonté et le désir de travailler ensemble au règlement du conflit du Haut-Karabakh et de rétablir un processus de négociation à part entière ont été réaffirmés », a déclaré le Premier ministre Pashinyan dans un discours à la nation.

Nikol Pashinyan : Rétablissement de la communication ferroviaire Arménie-Russie, Arménie-Iran pour apporter des changements essentiels à l’économie arménienne/ Dans un discours adressé à la nation le Premier ministre arménien a estimé que le rétablissement des communications ferroviaires entre l’Arménie et la Russie et entre l’Arménie et l’Iran pourrait apporter un changement essentiel dans l’économie du pays.

« L’autorité du peuple ne sera pas mise en doute » - Pashinyan sur l’évolution de la situation intérieure/ Les seules élections parlementaires de l’histoire de l’Arménie Indépendante dont les résultats n’ont pas été contestés, sont celles de 2018, a déclaré samedi le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan dans son discours en direct à la nation.

Le Premier ministre arménien rencontre les familles des soldats disparus/ Le Premier ministre Nikol Pashinyan continue de rencontrer les membres des familles des militaires, des soldats disparus et des civils capturés pendant la guerre du Haut-Karabakh. Le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, Tigran Avinyan, le Ministre de la Défense, Vagharshak Harutyunyan, le Ministre de la Santé, Arsen Torosyan, ont présenté des informations sur les travaux menés dans le sens de l’échange de prisonniers et de corps. Les processus menés avec la médiation du CICR et de la Fédération de Russie ont été discutés en détail.

« Le Gouvernement arménien ne peut pas agir dans l’esprit des humeurs publiques de 2018, la réalité d’aujourd’hui est complètement différente » - Président de l’Arménie/ « Aujourd’hui, notre pays en tant qu’État et notre société, tous ensemble, sont en profonde crise d’après-guerre (…). Il faut le constater sans formalités, sans nous mentir et en même temps sans désespoir. Nous devons pleinement réaliser et accepter l’existence de la crise et tout faire pour la surmonter. Ensemble, main dans la main. Indépendamment de la position occupée, des convictions et des regards politiques, de la sympathie et de l’antipathie personnelles, nous devons réfléchir à l’avenir de notre État, de notre pays et de notre peuple (…). Nous avons besoin de décisions cruciales. Les solutions doivent être en marge du consentement national, nous devons parvenir à rétablir l’atmosphère de tolérance, de respect mutuel, à résumer toutes les qualités positives et vitales de notre peuple et à en faire une force collective qui sera le garant de notre succès futur », a déclaré samedi le Président Armen Sarkissian dans un discours.

Levon Ter-Petrosyan : Une guerre civile mettrait fin non seulement au Haut-Karabakh, mais aussi à l’État arménien/ Le premier Président arménien, Levon Ter-Petrosyan, a exprimé sa profonde inquiétude face à la lutte quotidienne pour la prise du pouvoir qui à la suite d’une provocation soudaine, peut entraîner une guerre civile, a déclaré le porte-parole du premier Président, Arman Musinyan. « Et ce sera non seulement la fin du Haut-Karabakh, mais aussi celle de l’Arménie. En même temps, le premier Président nourrit l’espoir que Nikol Pashinyan et Vazgen Manukyan, pleinement conscients de ce danger, ne ménageront pas leurs efforts pour éviter une telle évolution des événements », a noté Musinyan.

Robert Kocharyan : Les autorités arméniennes ont « fait de leur mieux » pour rendre la guerre du Haut-Karabakh inévitable/ Le deuxième Président arménien, Robert Kocharyan, a révélé les raisons de son silence depuis un mois dans une interview vendredi à la Cinquième chaîne, déclarant que la société arménienne avait besoin du temps pour connaître « toute la vérité » sur la guerre. Selon ses termes, le soi-disant « Gouvernement du peuple »a fait de son mieux pour rendre la guerre inévitable. « Tout d’abord, le processus de négociation a été mis dans l’impasse. Les déclarations contradictoires ont créé une situation où même les coprésidents ne parvenaient pas à comprendre clairement ce que voulait la partie arménienne », a déclaré Kocharyan.

Bureau de Serzh Sargsyan : Nikol Pashinyan sera mentionné dans l’histoire comme un lâche et un leader traité d’un traître par le peuple/ « Pendant les deux ans et demi où vous avez fait avancer la solution de la question du Haut-Karabakh exclusivement dans le sens d’un don de terres ou non, alors qu’avant vous, les négociations se tenaient pour reprendre le Haut-Karabakh à l’Azerbaïdjan par le biais de concessions mutuelles (…) Toutes les autorités précédentes seront mentionnées dans l’histoire de l’Arménie indépendante comme des autorités qui ont défendu leur patrie avec dignité, des autorités victorieuses qui ont libéré des terres alors que vous, indigne vaincu pour votre fauteuil, qui avez cédé les terres du Haut-Karabakh, qui êtes incapable de mener des négociations, qui avez mis en grave danger la sécurité du Haut-Karabakh et de l’Arménie, vous serez mentionné comme un lâche et un traître. L’histoire s’écrit par des faits », lit-on dans la déclaration.

De nouvelles preuves de l’utilisation d’armes chimiques par les forces armées azerbaïdjanaises au Haut-Karabakh/ L’Ombudsman Arman Tatoyan s’est rendu samedi au Centre national des grands brûlés en compagnie d’un médecin de l’équipe, où ils ont obtenu de nouvelles preuves de l’utilisation d’armes de destruction massive contenant des éléments chimiques (peut-être du phosphore blanc) par l’Azerbaïdjan. « Nous avons procédé à un examen à l’aide de dispositifs spéciaux. Les faits enregistrés viennent étayer cette hypothèse », a déclaré le Défenseur des droits de l’Homme arménien. D’après les remarques des médecins, les blessures et les gonflements des militaires (surtout aux extrémités supérieures) persistent longtemps, les blessures causées par les brûlures sont profondes à certains endroits, aux bords gris, parfois saignant, difficiles à traiter. Selon les médecins, les substances émises par les armes utilisées pénètrent dans le corps par les voies respiratoires, endommageant les organes internes, ce qui peut entraîner une détérioration à long terme de la santé et même la mort.

Les forces de maintien de la paix russes déminent près de 50 hectares de terres au Haut-Karabakh/ « Le personnel militaire du Centre international de lutte contre les mines du Ministère russe de la Défense continue de travailler à la reconnaissance technique et au déminage dans la zone de responsabilité des forces de maintien de la paix russes au Haut-Karabakh », a déclaré le Ministère dans un communiqué. Au total, les unités du génie au Haut-Karabakh ont déminé près de 50 hectares de territoire, 17 km de routes, et ont trouvé et neutralisé environ 1 150 objets explosifs.

La Russie envoie plus de sauveteurs au Haut-Karabakh/ Le Ministère des Situations d’urgence de la Fédération de Russie a envoyé un avion spécial transportant des sauveteurs au Haut-Karabakh, parmi lesquels des maîtres-chiens, des démineurs, des signaleurs et des psychologues, a rapporté le service de presse du ministère.

Une délégation du Parti socialiste français en visite au Haut-Karabakh/ Une délégation du Parti socialiste français (PS), conduite par son Premier secrétaire Olivier Faure, se rendra au Haut-Karabakh du 6 au 9 décembre pour « partager la douleur causée par ce conflit » et « l’analyse des solutions » pour le résoudre, indique vendredi un communiqué de presse du Parti socialiste français.

Les défis auxquels nous avons été confrontés en 1988, sont à nouveau devant nous, déclare Vazgen Manukyan/ « Il est remarquable que nous nous soyons à nouveau réunis sur la même place, où en 1988 notre peuple s’était rassemblé dans l’unité, l’inspiration et l’espoir pour construire un État libre, indépendant et juste », a déclaré samedi Vazgen Manukyan, candidat de l’opposition au poste de Premier ministre. Manukyan s’est adressé au rassemblement organisé par le Front du Salut pour la Mère patrie, appelant à la démission de Pashinyan et à la formation d’un Gouvernement intérimaire. Manukyan a ajouté que 30 ans plus tard, le peuple arménien s’est à nouveau rassemblé sur la Place de la Liberté avec une dignité blessée et des pertes humaines et territoriales significatives. « L’Arménie elle-même est en danger. L’existence de l’Arménie est aujourd’hui menacée car les Azerbaïdjanais déterminent nos frontières sans aucune résistance de la part de l’État (…). Les défis auxquels nous avons été confrontés en 1988 sont à nouveau présents », a déclaré M. Manukyan.

Les manifestants se rendent à la résidence du Premier ministre pour présenter leurs revendications/ Une marche menée par Vazgen Manukyan et d’autres leaders de l’opposition s’est dirigée samedi vers la résidence du Premier ministre afin de remettre ses demandes de démission à l’entrée de sa résidence.

Les forces de l’opposition ont fixé le 8 décembre comme date butoir du départ de Pashinyan/ Les forces de l’opposition ont fixé au 8 décembre la date limite pour que le Premier ministre, Nikol Pashinyan, puisse discuter avec son équipe et démissionner, a déclaré Ishkhan Saghatelyan, représentant du Corps suprême de la Fédération révolutionnaire arménienne (FRA), devant la résidence du Premier ministre.

Les travaux de restauration de l’aéroport « Syunik » à Kapan sont achevés/ Le Comité de l’aviation civile de la République d’Arménie annonce la fin des travaux de restauration de l’aéroport « Syunik » à Kapan dans le cadre du programme de développement de la petite aviation en Arménie. Avec le soutien direct du Comité de l’aviation civile, l’aéroport « Syunik » a complètement réparé la couverture artificielle de la piste et de la plate-forme de l’aéroport, a construit un nouveau complexe de passagers et a installé une nouvelle clôture d’enceinte conforme aux normes internationales. Il est prévu d’exploiter un avion L-410 de 19 places maximum à l’aéroport de Syunik. Les nouveaux plans d’atterrissage ne prévoient pas l’utilisation de l’espace aérien azerbaïdjanais.

Activités du Fonds arménien mondial « Hayastan » visant à atténuer la crise humanitaire/ En plus de coordonner la campagne mondiale de collecte de fonds « Nous sommes nos frontières » et la livraison et la distribution de plus de 100 tonnes d’aide humanitaire, le Fonds arménien mondial « Hayastan » a réalisé et continue de mettre en œuvre des initiatives stratégiques critiques à court terme et à long terme pour répondre aux besoins les plus urgents de la population déplacée du Haut-Karabakh, a déclaré le Fonds dans un communiqué.

Le député européen Loucas Fourlas demande la libération des prisonniers de guerre et des détenus arméniens/ « J’ai soumis une question urgente à la Commission européenne sur le sort des disparus et des captifs arméniens détenus par l’Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie. Bakou doit respecter la vie humaine », a déclaré le législateur dans un post sur Twitter.

Un reporter du journal Le Monde, blessé lors d’un bombardement azéri au Haut-Karabakh, reçoit la plus haute distinction française de journalisme/ Le 82e Prix Albert Londres, la plus prestigieuse des récompenses du journalisme francophone, a été décerné samedi à Allan Kaval, reporter du journal Le Monde, grièvement blessé début octobre lors d’un bombardement azerbaïdjanais au Haut-Karabakh, rapporte l’AFP. Il a reçu ce prix pour une série de reportages sur la Syrie. Deux mois après avoir été victime d’un bombardement au Haut-Karabakh, le journaliste de 31 ans est toujours hospitalisé à Paris.

