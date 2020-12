Revue de la presse arménienne du 5 décembre 2020

L’Arménie se félicite de la résolution de l’Assemblée nationale française demandant la reconnaissance du Haut-Karabakh/ « Nous saluons la résolution de l’Assemblée nationale française sur la nécessité de reconnaître le Haut-Karabakh adoptée à une majorité écrasante, qui faisait suite à une résolution similaire adoptée par le Sénat la semaine dernière. Cette position unie de la chambre basse et de la chambre haute du parlement français symbolise la voix résolue de la France et des Français contre la politique de nettoyage ethnique et d’aspirations génocidaires menée par l’Azerbaïdjan contre le peuple d’Artsakh avec le soutien de la Turquie et des mercenaires terroristes », peut-on lire dans la déclaration de la porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, Mme Anna Naghdalyan.

Bakou remet une note de protestation à l’Ambassadeur de France en lien avec la résolution sur le Haut-Karabakh/ Le Ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan a convoqué jeudi l’Ambassadeur de France pour protester contre le vote des parlementaires français visant à reconnaître le Haut-Karabakh. Le Ministère des Affaires étrangères a déclaré que l’adoption de la résolution est « une autre manifestation des activités injustifiées, inamicales et provocatrices du parlement français ». Pour mémoire, l’Assemblée nationale française a adopté jeudi une résolution par un vote de 188 voix contre 3, reconnaissant le Haut-Karabakh et condamnant l’agression turco-azérie contre le Haut-Karabakh. Cette résolution fait suite au vote de la semaine dernière du Sénat français, qui a également appelé à la nécessité de reconnaître le Haut-Karabakh et condamné la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Déclaration du Ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazyan, a fait une déclaration vendredi à l’intention des journalistes après la réunion étroite avec la Commission des relations étrangères de l’Assemblée nationale. « L’histoire a des exemples où la diplomatie a sorti le pays des situations les plus difficiles », peut-on lire dans sa déclaration.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan remettent des listes de prisonniers de guerre au CICR/ Les parties arménienne et azerbaïdjanaise ont remis des listes de prisonniers de guerre au Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a rapporté vendredi l’Infocentre unifié arménien, citant le bureau du Vice-premier ministre, Tigran Avinyan. Le processus de vérification des listes est actuellement en cours.

L’Azerbaïdjan fournit à la CEDH des informations détaillées sur les prisonniers de guerre arméniens/ Sur la base de la demande du Gouvernement arménien, l’Azerbaïdjan a fourni vendredi pour la première fois à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) des informations détaillées sur un certain nombre de prisonniers de guerre et de civils détenus en Azerbaïdjan. Le 11 décembre est fixé comme date limite de remise des photographies et des dossiers médicaux des prisonniers de guerre et des civils détenus en Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan relâche deux citoyens du Haut-Karabakh grâce aux efforts des soldats de la paix russes/ Les forces de maintien de la paix russes ont aidé à retrouver deux résidents du village de Khramort dans la région d’Askeran au Haut-Karabakh, identifiés comme Ademnik Hambardzumyan et Ramid Khachaturyan, portés disparus depuis le 30 novembre, et à les ramener chez eux.

Ombudsman : L’Azerbaïdjan retarde artificiellement le processus d’échange des prisonniers de guerre et des corps des personnes tuées/ Le Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie, Arman Tatoyan, a estimé, lors d’une réunion vendredi avec l’Ambassadrice de Lituanie en Arménie, Inga Stanytė, que l’Azerbaïdjan retarde artificiellement le processus d’échange des prisonniers de guerre arméniens et des corps des personnes tuées pendant la guerre. Les parties ont abordé les violations flagrantes des Droits de l’Homme commises par l’Azerbaïdjan, dont des cas de torture de militaires et de civils.

Le Premier ministre arménien souligne la formation d’un marché commun du gaz de l’UEEA/ « La partie arménienne accorde la priorité à la mise en œuvre complète du projet « Orientations stratégiques pour le développement de l’intégration eurasienne d’ici 2025 » », a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan lors de la réunion du Conseil intergouvernemental eurasien. « La nécessité de créer des conditions de concurrence égales et non discriminatoires dans tous les secteurs des économies de l’Union reste une question clé pour nous. C’est pourquoi nous pensons qu’il est nécessaire de mener une politique énergétique coordonnée pour développer les marchés communs du pétrole, des produits pétroliers, du gaz, ainsi que le marché commun de l’électricité », a déclaré le Premier ministre Pashinyan.

Près de 2 800 installations endommagées au Haut-Karabakh en raison de la guerre/ A la suite de la récente guerre, la ville de Stepanakert et d’autres localités du Haut-Karabakh, notamment la ville de Martuni, ont subi de nombreuses destructions. Au total, environ 2.800 installations ont été endommagées, dont environ 250 sont considérées comme irréparables et sont pour la plupart des maisons d’habitation, a déclaré le Ministre de l’Urbanismedu Haut-Karabakh, Aram Sargsyan, à Artsakhpress. Compte tenu de la période hivernale, la priorité sera donnée à la restauration des toits et des fenêtres cassés. Sargsyan a déclaré qu’avec le soutien de la Russie, il est prévu de construire environ 8 000 maisons résidentielles.

300 appartements seront mis en service à Stepanakert au cours du premier semestre 2021/ Le Président de facto du Haut-Karabakh, Arayik Harutyunyan, a effectué vendredi une visite de travail sur plusieurs chantiers de la capitale Stepanakert. Harutyunyan a noté que le logement est le problème social numéro un de la République dans la période de l’après-guerre, et que le Gouvernement fera tout son possible pour fournir un logement à tous les citoyens restés sans abri. Environ 300 appartements seront mis en service d’ici le premier semestre de l’année prochaine.

La Russie n’a pas changé sa position sur le statut du Haut-Karabakh, déclare Dmitry Peskov/ « L’appartenance du territoire [Nagorno-Karabakh] est déterminée par les résolutions respectives du Conseil de sécurité de l’ONU, qui sont assez anciennes. Les résolutions du Conseil de sécurité reflètent toutes ces questions. La Russie n’a pas changé de position », a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, aux journalistes, a rapporté Ria Novosti. Le représentant du Kremlin a rappelé les remarques faites précédemment par le Président russe Poutine, selon lesquelles le Haut-Karabakh n’a pas été reconnu comme un État indépendant, y compris par l’Arménie.

Le SG des Nations Unies exhorte l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les négociations sous les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE/ « Le Secrétaire général prend note de la déclaration conjointe du 3 décembre sur la situation au Haut-Karabakh, faite par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. Il se félicite du respect du cessez-le-feu conformément à la déclaration conjointe du 9 novembre du Président de la République d’Azerbaïdjan, du Premier ministre de la République d’Arménie et du Président de la Fédération de Russie, et appelle toutes les parties concernées à continuer de s’acquitter de leurs obligations, notamment en ce qui concerne le droit international humanitaire et les Droits de l’Homme », a déclaré dans un communiqué le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres. Le SG exprime la disponibilité de l’ONU à répondre aux besoins humanitaires dans toutes les zones touchées par le conflit et appelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan à reprendre les négociations sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE afin de parvenir à un règlement pacifique durable.

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré vendredi qu’il espérait que la France se débarrasserait rapidement du Président Emmanuel Macron/ La relation entre la Turquie et la France a été particulièrement tendue ces derniers mois en raison de plusieurs différends politiques. Ankara et Paris ont par ailleurs échangé des accusations sur leur rôle dans le conflit du Haut-Karabakh. « Macron est un fardeau pour la France (…) Mon espoir est que la France se débarrasse du problème Macron le plus rapidement possible », a déclaré vendredi Erdogan aux journalistes à Istanbul.

Rouhani s’entretient avec Erdogan et souligne la nécessité d’empêcher l’infiltration de terroristes dans la région/ Le Président iranien Hassan Rouhani a abordé jeudi un large éventail de questions avec le président Turc Recep Tayyip Erdogan. Se référant à la crise du Haut-Karabakh, le Président a souligné la nécessité d’empêcher l’infiltration de terroristes dans la région.

Une disposition anti-arménienne a été supprimée de l’année fiscale 2021 (U.S. National Defense Authorization Act)/ Le Sénat et la Chambre des Représentants des Etats-Unis ont rejeté aujourd’hui l’amendement anti-arménien Chabot-Cohen - une mesure hostile avancée par les co-présidents du groupe parlementaire sur la Turquie Steve Chabot (R-OH) et Stephen Cohen (D-TN) dans le cadre du projet de loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’année fiscale 2021. L’amendement - auquel l’ANCA s’est fortement opposé - aurait demandé un rapport unilatéral sur le statut des personnes déplacées à l’intérieur du pays, identifiées de manière sélective, en Ukraine, Géorgie, Moldavie et Azerbaïdjan. « Nous nous félicitons de la décision prise aujourd’hui (…) C’était, comme nous l’avons dit dès le début, une mesure hostile et unilatérale contre l’Arménie - proposée par deux des apologistes les plus fiables d’Ilham Aliyev au Congrès », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA.

Le jeu du chat et de la souris avec la Turquie doit cesser, selon Charles Michel/ Le jeu du « chat et de la souris »entre l’Union européenne et la Turquie doit prendre fin, a déclaré vendredi le Président du Conseil européen, Charles Michel, en référence à un différend sur les ressources en gaz naturel en Méditerranée orientale, a rapporté Reuters. « La Turquie doit mettre fin à ses provocations, à sa rhétorique hostile », a-t-il déclaré.

San Giorgio di Nogaro (Italie) reconnaît le Génocide des Arméniens / Le Conseil de la communauté arménienne de Rome se félicite de la reconnaissance par la commune italienne de San Giorgio di Nogaro du Génocide des Arméniens, perpétré dans les années 1915-1916. La résolution présentée par le conseiller Fabio Fiorin a été votée à l’unanimité. Avec cette déclaration, la commune de San Giorgio di Nogaro rejoint les plus de 140 communautés italiennes qui ont reconnu le Génocide.

L’UEFA lève l’interdiction des matches internationaux en Arménie et en Azerbaïdjan/ Compte tenu du cessez-le-feu établi le 9 novembre, le Comité exécutif de l’UEFA a levé l’interdiction des matches internationaux en Arménie et en Azerbaïdjan, rapporte la Fédération arménienne de football. Les deux pays seront désormais autorisés à accueillir des matches organisés sous les auspices de l’UEFA.

L’ancien Ministre de la Défense du Haut-Karabakh, Jalal Harutyunyan, a quitté l’hôpital/ Le lieutenant-général Jalal Harutyunyan, ancien Ministre de la Défense du Haut-Karabakh, grièvement blessé lors des récentes hostilités déclenchées par l’Azerbaïdjan, a quitté l’hôpital. Il va poursuivre le traitement ambulatoire.

En novembre, les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint leur plus haut niveau depuis près de six ans/ Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont fortement augmenté en novembre, atteignant leur plus haut niveau depuis près de six ans. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a indiqué jeudi que la valeur moyenne de l’indice des prix alimentaires de la FAO, qui reflète les variations mensuelles des prix internationaux des denrées alimentaires de base, était de 105,0 points en novembre, soit 3,9 % de plus qu’en octobre, et 6,5 % de plus qu’en 2019. L’indice des prix des céréales de la FAO a augmenté de 2,5 % par rapport à octobre, celui du sucre de 3,3 % et celui de la viande de 0,9 %. L’organisation a également énuméré les facteurs qui menacent la sécurité alimentaire mondiale, notamment la pandémie COVID-19, les ouragans en Amérique centrale et les inondations en Afrique.

Des reporters russes détenus alors qu’ils filmaient près d’une entreprise turque de production de drones/ La police turque a arrêté deux reporters russes travaillant pour la chaîne NTV près de l’immeuble de Baykar Savunma, une société turque spécialisée dans la production de drones de combat, a rapporté l’agence de presse TASS.

