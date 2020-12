Revue de la presse arménienne du 4 décembre 2020

Le Ministre arménien des Affaires étrangères, Ara Ayvazian, effectuera une visite de travail à Moscou le 7 décembre 2020/ Dans le cadre de sa visite à Moscou le 7 décembre prochain, le Chef de la diplomatie arménienne, M. Ara Ayvazian, s’entretiendra avec son homologue russe, Sergey Lavrov. Des questions de l’ordre régional et international, mais aussi portant sur des relations bilatérales seront à l’ordre du jour de cette rencontre. « Une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre de la déclaration adoptée par les dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Russie le 9 novembre dernier, avec un accent particulier sur la fourniture de l’aide humanitaire, la reconstruction des infrastructures, le dégagement des corridors de transport dans la région », a déclaré Mme Maria Zakharova, porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères. Les Ministres aborderont par ailleurs un large éventail de questions de coopération dans le cadre de l’Union économique eurasienne, de l’OTSC et de la CEI, de la coordination des positions au sein de l’ONU, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales.

Les contingents russes de maintien de la paix utilisent des drones de pointe et des systèmes de vidéoconférence au Haut-Karabakh/ Les soldats de la paix russes contrôlent le cessez-le-feu et la situation au Haut-Karabakh à l’aide de drones Orlan-10, de systèmes de transmission vidéo mobile et de vidéoconférence sécurisée dans les postes d’observation, a déclaré mercredi le porte-parole du Ministère de la Défense, le Général Igor Konashenkov. « Le contingent de maintien de la paix russe continue à surveiller la situation sur le territoire du Haut-Karabakh 24 heures sur 24. Des systèmes mobiles de transmission vidéo et de vidéoconférence sécurisée ont été installés et fonctionnent dans tous les postes d’observation pour obtenir des données enregistrées par les équipements sur la situation. La situation est également contrôlée à l’aide de drones Orlan-10 », a-t-il déclaré. « Le cessez-le-feu est observé sur l’ensemble de la ligne de contact. La recherche et l’échange des corps des personnes tuées se poursuivent sous la coordination des forces de maintien de la paix russes et du CICR ».

5e rapport des Ombudsmans de l’Arménie et du Haut-Karabakh sur la torture des prisonniers de guerre et des civils par l’Azerbaïdjan/ Les défenseurs des droits de l’homme de l’Arménie et du Haut-Karabakh ont achevé le 5e rapport fermé, se référant à la période allant du 19 novembre au 2 décembre et couvrant uniquement les atrocités commises par les forces armées azerbaïdjanaises contre les Arméniens ethniques capturés et les cadavres.Ce rapport fournit des preuves concrètes de toutes les cruautés et crimes de guerre commis par les forces armées azéries et des analyses confirmant la politique de nettoyage ethnique et génocidaire. « Nous ne publions pas le contenu du rapport étant donné la gravité des atrocités et des tortures commises par l’Azerbaïdjan. Il sera soumis aux organismes internationaux, ainsi qu’aux organes étatiques compétents de l’Arménie », a déclaré l’Ombudsman arménien Arman Tatoyan.

Le Gouvernement arménien fournira une assistance sociale aux familles des victimes et aux personnes handicapées à la suite de la guerre du Haut-Karabakh/ Les citoyens de la République d’Arménie et du Haut-Karabakh peuvent bénéficier des programmes d’assistance ponctuelle : 3 000 000 AMD pour l’invalidité de première catégorie, 2 000 000 AMD et 1 000 000 AMD respectivement pour les invalidités des deuxième et troisième catégories. Une aide de 3 000 000 AMD sera allouée aux familles d’enfants handicapés. Les familles de civils tués recevront 5 000 000 AMD. Afin de bénéficier de ces programmes, il y a lieu de soumettre une demande électronique d’ici 1er avril 2021.

« La Turquie devait retirer ses troupes militaires de la zone de conflit du Haut-Karabakh », déclare le Ministre arménien des Affaires étrangères/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères, M. Ara Ayvazian, a estimé que la guerre à grande échelle déclenchée par l’Azerbaïdjan, soutenu par son allié direct, la Turquie, et les mercenaires djihadistes, a ajouté une autre dimension à la situation déjà désastreuse pour les populations de l’Arménie et du Haut-Karabakh. « Pendant les 44 jours de guerre, l’Azerbaïdjan et la Turquie, au mépris de leurs obligations internationales et en contravention des engagements pris vis-à-vis de l’OSCE, en dépit de nombreux appels lancés par les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, de trois accords de la trêve humanitaire, malgré les appels de la communauté internationale, ont poursuivi l’offensive », a déclaré la Ministre Ayvazian, s’adressant au 27e Conseil ministériel de l’OSCE. Il a par ailleurs rappelé que l’agression s’est accompagnée de nombreuses violations flagrantes des lois et pratiques applicables dans les conflits armés, de crimes de guerre, dont le ciblage délibéré de la population et des infrastructures civiles, d’exécutions, de traitements inhumains des prisonniers de guerre et des captifs civils, de décapitations, de mutilations de cadavres, d’autres crimes bien connus perpétrés dans le but ultime de nettoyage ethnique de la population arménienne de ses terres ancestrales.

Le Président en exercice de l’OSCE appelle à des « négociations de fond » sur le Haut-Karabakh au sein du groupe de Minsk de l’OSCE/ « Heureusement, les hostilités au Haut-Karabakh sont terminées. Le temps est venu de mettre en œuvre les accords », a déclaré jeudi le Président en exercice de l’OSCE, le Premier ministre albanais, Edi Rama, lors de la 27e réunion du Conseil ministériel de l’OSCE. Exprimant son entier soutien aux initiatives prises sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, il a appelé à « des négociations de fond, de bonne foi, afin de parvenir à un accord sur les mesures à prendre pour une résolution globale, pacifique et durable du conflit ». « J’exprime mon plein soutien aux coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE. S’il y a confiance, les négociations de fond doivent se poursuivre pour parvenir à un règlement durable et global du conflit », a déclaré M. Rama.

« Une paix durable, dont le statut du Nagorno Karabakh, doit être négociée », déclare M. Borell/ Le haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Josep Borrell, se félicite de la cessation des hostilités au Haut-Karabakh, mais déclare qu’une paix durable doit encore être négociée. « Le cessez-le-feu négocié à Moscou le 9 novembre sera, espérons-le, la première étape vers un règlement global », a déclaré M. Borell lors du 27e Conseil ministériel de l’OSCE. Il a toutefois souligné que « le cessez-le-feu n’est pas la paix ». « Une paix durable, y compris le statut du Haut-Karabakh, doit encore être négociée », a-t-il déclaré. « L’Union européenne réitère son plein soutien au seul format établi - le Groupe de Minsk de l’OSCE – dirigé par les trois coprésidents. L’UE est prête à poursuivre ces efforts et à mettre en œuvre des accords conduisant à une paix durable et à un développement prospère de toute la région du Caucase du Sud », a déclaré le haut représentant.

Lavrov et Guterres discutent des possibilités d’implication des Nations unies dans la résolution des problèmes humanitaires au Haut-Karabakh/ Le Ministre russe des Affaires étrangères, M. Sergey Lavrov et le Secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres ont discuté jeudi par téléphone des possibilités d’implication de l’Oorganisation dans la résolution des problèmes humanitaires au Haut-Karabakh en coopération avec les forces de maintien de la paix russes, l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

« La Russie espère que les experts de l’UNESCO arriveront bientôt au Haut-Karabakh pour évaluer la préservation des sanctuaires chrétiens et musulmans », a déclaré la porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères, Mme Maria Zakharova, lors d’une réunion d’information de jeudi.

Suite au Sénat, l’Assemblée nationale française adopte une résolution sur l’urgence de reconnaissance du Haut-Karabakh/ L’Assemblée nationale française a adopté ce jeudi par un vote de 188 voix contre 3, une résolution proposant la reconnaissance du Haut Karabakh et condamnant l’agression turco-azérie contre l’Arménie et le Haut-Karabakh, rapporte The Horizon Weekly. Cette résolution fait suite au vote de la semaine dernière du Sénat français, qui a également appelé à la nécessité de la reconnaissance du Haut-Karabakh et condamné la Turquie et l’Azerbaïdjan.

Le Parlement de l’Ohio adopte une résolution reconnaissant le droit à l’autodétermination de l’Artsakh/ Le Comité du règlement et des références de la Chambre des représentants de l’Ohio a adopté, le 1er décembre 2020, la résolution HR 367 sur la reconnaissance du droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh et la condamnation de l’agression de l’Azerbaïdjan. La résolution est maintenant renvoyée au Comité du fédéralisme de la Chambre, qui doit tenir une audition sur la HR 367 le mardi 8 décembre.

La commune de Malo (Italie) reconnaît l’indépendance du Haut-Karabakh/ La commune de Malo en Italie a reconnu l’indépendance de la République de l’Artsakh (HK), rapporte l’Ambassade d’Arménie en Italie.

San Vincenzo (Italie) reconnaît le Génocide des Arméniens/ Le Conseil municipal de San Vincenzo en Italie a reconnu le Génocide des Arméniens, rapporte Qui News Valdicornia. Le Conseil a exprimé « une solidarité totale avec le peuple arménien dans sa lutte pour la vérité historique et la défense des Droits de l’Homme ». La résolution présentée par Roberta Casali a été approuvée à l’unanimité.

Nouveau laboratoire de prothèses pour le Centre de réhabilitation des défenseurs de la patrie/ Le Centre de réhabilitation des défenseurs de la patrie sera bientôt équipé d’un laboratoire allemand/néerlandais des prothèses de marche pour le traitement des jeunes soldats. Le centre abrite actuellement 120 patients qui reçoivent des soins suite aux blessures subies lors de la guerre. Le nouveau laboratoire fournira des prothèses fonctionnelles pour les membres supérieurs et inférieurs.

La Russie va ouvrir un deuxième hôpital militaire dans le Haut-Karabagh/ « La Russie ouvrira le deuxième hôpital militaire au Haut-Karabakh dans le cadre de l’opération de maintien de la paix en cours », a déclaré aujourd’hui aux journalistes le représentant officiel du Ministère russe de la Défense, le Général de division Igor Konashenkov. « Le déploiement du deuxième hôpital militaire dans la ville de Martakert se poursuit », a-t-il estimé, ajoutant que la brigade mobile de l’hôpital militaire du Ministère a fourni des soins médicaux spécialisés à 48 résidents, dont 12 enfants dans le village de Khanabad.

Des manifestations de désobéissance civile ont débuté à Erevan/ Des manifestants, réclamant la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan, bloquent les rues et perturbent la circulation du centre de la capitale, tandis que les policiers tentent de dégager les routes.

L’opposition arménienne désigne Vazgen Manukyan comme candidat au poste de Premier ministre/ Les 17 forces d’opposition qui réclament la démission du Premier ministre Nikol Pashinyan ont désigné Vazgen Manukyan comme leur candidat au poste de Premier ministre. « Vazgen Manukyan sera le candidat de l’opposition au poste de Premier ministre. Après la démission de Pashinyan, nous voulons créer un gouvernement de transition, que Manukyan dirigera », a déclaré aux journalistes le leader du parti Hayrenik (Patrie), Artur Vanetsyan, après la réunion du conseil des 17 partis. Vazgen Manukyan a été le premier Premier ministre d’Arménie, de 1990 à 1991. De 1992 à 1993, Manukyan a occupé le poste de Ministre de la Défense. Il a été élu trois fois au Parlement et s’est présenté aux élections présidentielles de 1996, 1998 et 2003.

Pour mémoire, les protestations contre le Premier ministre Pashinyan ont été déclenchées par la signature d’une déclaration trilatérale sur la cessation des hostilités au Haut-Karabakh.

L’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing décède à l’âge de 94 ans/ La BBC rapporte la disparition, à l’âge de 94 ans, de Valéry Giscard d’Estaing, Président de la France de 1974 à 1981. L’homme politique français a succombé au coronavirus mardi, le 2 décembre 2020, entouré de sa famille, dans sa propriété du Centre de la France.

La carte de l’Arménie historique partagée par l’homme politique français suscite la colère des Turcs/ Les médias turcs ont qualifié de « scandaleux » un post Twitter du Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Wauquiez a twitté sur la collecte de médicaments et d’articles essentiels en faveur de l’Arménie, partageant également une photo d’une carte de l’Arménie historique, qui comprend les territoires orientaux de la Turquie actuelle.

L’Azerbaïdjan affirme 2 783 pertes militaires dans la guerre du Haut-Karabakh/ Le Ministère de la Défense d’Azerbaïdjan a révélé le nombre de ses pertes militaires lors des hostilités au Nagorno-Karabakh : « 2.783 militaires des forces armées azéries sont tombés », lit-on dans la déclaration publiée sur le site du Ministère de la Défense.

Rédaction : Sona Nassibian

