Revue de la presse arménienne du 3 décembre 2020

Poutine sur le courage de Pachinian/ Lors d’une réunion à distance de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), le Président russe a indiqué que le gouvernement arménien avait été obligé de prendre une décision « très difficile, mais nécessaire ». « Ces décisions ont été douloureuses et ont demandé du courage personnel de la part du Premier ministre arménien ». « Notre tâche est désormais de soutenir le Premier ministre et son équipe pour organiser une vie pacifique au Karabakh » a déclaré Poutine. Nikol Pachinian a, à son tour, déclaré que le Président russe a joué un « rôle exceptionnel » dans l’arrêt de l’effusion de sang. Selon Pachinian, il était en contact avec Poutine durant les 44 jours de la guerre et il continuait à travailler étroitement avec Poutine pour résoudre des tâches telles que la recherche des personnes disparues, l’échange des prisonniers de guerre et des personnes détenues et les corps des personnes tuées.

Dans le cadre du processus d’échange des prisonniers, Erevan suggère d’appliquer le principe du « tous contre tous » / Lors d’un entretien, le Vice-premier ministre Tigran Avinyan et l’Ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin ont abordé des questions prioritaires et d’actualité de l’agenda du Gouvernement arménien, dont le processus d’échange de prisonniers, l’identification des militaires disparus et le transfert des corps. S’agissant du processus d’échange de prisonniers, Tigran Avinyan a noté que la partie arménienne propose d’appliquer le principe « tous contre tous ». Tout en remerciant la partie russe du rôle clé qu’elle a joué dans la cessation des hostilités et dans l’établissement du cessez-le-feu, le Vice-premier ministre a proposé de créer un mécanisme selon lequel si, à l’avenir, l’une des parties a d’autres captifs, ceux-ci devraient être rendus immédiatement et sans conditions préalables.

La MAE arménien a reçu une délégation du CICR/ Le Ministre arménien des Affaires étrangères, M. Ara Ayvazyan, a reçu une délégation du CICR, conduite par M. Martin Schüepp, directeur régional du CICR pour l’Europe de l’Est et l’Asie centrale. La réunion a porté sur le retour des prisonniers de guerre et des détenus en Azerbaïdjan, la recherche des personnes disparues et l’échange des corps. À cet égard, les parties ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble pour trouver une solution urgente et globale aux questions prioritaires susmentionnée. Des questions de résolution de la crise humanitaire, causée par l’agression azérie, a été également à l’ordre du jour.

Deux soldats morts au Haut-Karabakh suite à une explosion de munitions/ Le 1er décembre, suite à l’explosion des munitions évacuées, deux soldats de l’Armée de Défense du Haut-Karabakh, Zhirayr Matevosyan (né en 2001) et Gegham Hovhannisyan (né en 2001) ont été tués. L’incident s’est produit alors que ces derniers assuraient leur service à un poste de garde d’une des unités militaires situées dans la direction Est de l’Armée de Défense.

Le Gouvernement arménien a levé certaines restrictions/ Par l’arrêté du Gouvernement de la République d’Arménie, certaines restrictions, entrées en vigueur après la déclaration de la loi martiale, ont été levées, dont celles liées aux grèves et à la liberté de réunion, des publications et des programmes. Les restrictions liées à l’entrée et à la sortie de l’Arménie sont également levées.

L’Azerbaïdjan maltraite les prisonniers de guerre arméniens – HRW/ Selon l’organisation internationale des Droits de l’Homme « Human Rights Watch », il y a eu des cas répétés de traitement inhumain des Arméniens ethniques, capturés lors du conflit armé, de la part des forces azerbaïdjanaises. Les prisonniers de guerre subissent des violences physiques et des humiliations. Tout cela a été filmé et largement diffusé sur les réseaux sociaux depuis mi-octobre. « La violence et l’humiliation à l’égard des prisonniers de guerre ne peuvent être justifiées », a déclaré Hugh Williamson, directeur de Human Rights Watch pour l’Europe et l’Asie centrale. « Le droit humanitaire international ne permet aucune dérogation à l’obligation de protéger les prisonniers de guerre contre tout traitement arbitraire, et les autorités azerbaïdjanaises doivent y mettre fin immédiatement ». La troisième Convention de Genève exige expressément qu’ils soient « protégés contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et contre la curiosité de la foule ».

Le processus d’octroi de congés aux militaires ayant pris part aux combats est lancé/ Le Ministère de la Défense de la République d’Arménie a signalé le début du processus d’octroi, à compter du 1er décembre 2020, de congés aux militaires ayant participé à la guerre.

Liste des soldats morts/ Le Ministère de la Défense du Haut-Karabakh a publié une nouvelle liste de 34 militaires tombés lors des combats.

Plus de 900 combattants rentrés en Syrie/ Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), plus de 900 combattants syriens proturcs sont retournés en Syrie en plusieurs vagues après la fin des combats au Karabakh. D’après l’OSDH, plusieurs autres vagues de retour pourraient suivre dans les jours à venir. Selon les données de l’OSDH, le nombre total de combattants syriens envoyés en Azerbaïdjan était de 2580 dont 293 aurait été tués dans les combats.

Vitaliy Balasanyan nommé Secrétaire du Conseil de sécurité du Haut-Karabakh/ Par décret du Président du Haut-Karabakh, M. Arayik Harutyunyan, M. Vitaliy Balasanyan a été nommé Secrétaire du Conseil de sécurité du Haut-Karabakh. A l’occasion de cette nomination, M. Vitaly Balasanyan a été reçu par le Président Harutyunyan. Les éventuelles issues de la situation actuelle et les questions liées à la sécurité intérieure et extérieure de la Républiqueont été abordées.

Mane Tandilyan a reçu un portefeuille ministériel au sein du Gouvernement du Haut-Karabakh/ Mme Mane Tandilyan, Ministre du Travail et des Affaires sociales de la République d’Arménie en 2018, a été nommée Ministre du Travail, des Affaires sociales et du Logement du Haut-Karabakh par décret du Président Arayik Harutyunyan, remplaçant à ce poste M. Mikayel Virabyan. Lors d’un entretien avec le Président Harutyunyan, Mme Tandilyan, a exposé les programmes qui devraient être mis en place dans le cadre de la politique sociale de l’État. Pour sa part, M. Harutyunyan a remercié la Ministre nouvellement nommée d’avoir accepté l’offre du travail dans une période difficile de l’après-guerre.

Une réunion a eu lieu à Stepanakert avec les parents des soldats disparus/ Le Président du Haut-Karabakh, Arayik Harutyunyan, a tenu, le 2 décembre 2020, une réunion avec les familles des militaires disparus à la suite de la guerre de 44 jours. Il a présenté les résultats des opérations de recherche menées ces derniers jours, tout en assurant que tous les efforts seront déployés pour faire la lumière sur le sort des soldats arméniens.

L’hôpital du terrain a commencé à dispenser des soins aux résidents du Haut-Karabakh/ Une unité spéciale des forces armées russes (100 médecins militaires spécialisés, dont des chirurgiens, des anesthésistes, des spécialistes des soins intensifs, des thérapeutes et des épidémiologistes) déployée à Stepanakert a commencé à recevoir les premiers patients du Haut-Karabakh, rapporte le Ministère russe de la Défense. Selon le Ministère, environ 70 résidents locaux ont demandé une assistance médicale.

L’aéroport de Stepanakert reprendra son fonctionnement au cours de la première quinzaine de décembre/ En vue de l’approvisionnement des centres humanitaires au Haut-Karabakh, les avions de transport militaire russes pourront utiliser l’aéroport de Stepanakert, qui reprendra ses activités au cours de la première quinzaine de décembre, a déclaré une source de l’administration locale à RIA Novosti. L’interlocuteur de l’agence a précisé que précédemment, dans le cadre du déploiement des forces de maintien de la paix, les avions militaires russes avaient atterri à l’aéroport Erebuni et les soldats de la paix avaient été conduits vers le Haut-Karabakh par voie terrestre.

L’aéroport de Stepanakert est techniquement prêt à fonctionner depuis 2012. Cependant Bakou avait averti qu’il considérerait les vols vers Stepanakert comme une violation de l’espace aérien azerbaïdjanais.

Les parlementaires belges condamnent l’agression de l’Azerbaïdjan et de la Turquie contre le Haut-Karabakh/ La Commission des relations extérieures du Parlement fédéral belge a adopté, le 2 décembre 2020, une résolution sur le conflit du Haut-Karabakh. Dans ce projet de résolution, les députés condamnent l’agression de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, activement soutenue par la Turquie et les mercenaires étrangers. La résolution demande le retrait des troupes azéries du Haut-Karabakh, la reprise des négociations sur le statut de la région au sein du groupe de Minsk de l’OSCE, la cessation de l’ingérence de la Turquie dans le conflit et de son rôle déstabilisateur dans la région, la condamnation des crimes de guerre et la punition des responsables.

Les Ministres des Affaires étrangères russe et azerbaïdjanais se sont entretenus au téléphone/ Le Service de presse du Ministère russe des Affaires étrangères rapporte qu’au cours de la conversation téléphonique le Ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, et le Ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov, ont discuté de la mise en œuvre des dispositions de la déclaration du 9 novembre, ainsi que de certaines questions d’ordre régional et international.

Erevan ne sera pas décoré à l’occasion de Noël/ Selon la décision de la Mairie d’Erevan, cette année un arbre de Noël ne sera pas installé sur la Place de la République. Il n’y aura pas non plus de décorations de Noël dans les rues de la capitale. Le 24 novembre dernier, le Conseil municipal d’Erevan a décidé d’allouer la somme à hauteur de 100 millions de drams arméniens destinés aux manifestations du Nouvel An, aux travaux de reconstruction des infrastructures civiles, touchées par des bombardements azéris à Stepanakert.

Le russe pourrait devenir une langue officielle au Karabakh/ Selon la chaîne Telegram WarGonzo, la langue russe deviendrait la deuxième langue officielle du Karabakh, après l’arménien et le Parlement de facto du Karabakh préparerait un projet de loi dans ce sens. Le porte-parole du Kremlin a commenté ces informations en indiquant que les autorités russes saluaient la possibilité d’accorder au russe le statut de deuxième langue d’État au Karabakh. Selon lui, Moscou est prête à promouvoir et à maintenir le niveau de connaissance de la langue russe.

La Russie lancera un projet de l’ONU en Arménie/ Le lancement du projet du PNUD « Réhabilitation et renforcement socio-économique des régions arméniennes », avec un financement de la Russie, est prévu en décembre 2020. Selon l’Ambassade de Russie en Arménie, le budget du programme pour un délai de 3 ans s’élève à 1,7 million de dollars. L’objectif principal est d’aider les régions à surmonter les conséquences sociales et économiques négatives de la situation pandémique.

Rédaction : Sona Nassibian

Ambassade de France