L’Azerbaïdjan annonce des pertes militaires malgré le cessez-le-feu

Bakou, 13 déc 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a annoncé dimanche la mort de

quatre de ses militaires lors d’incidents récents avec des troupes arméniennes

dans la région disputée du Nagorny Karabakh, malgré un cessez-le-feu conclu en novembre, l’Arménie accusant pour sa part Bakou d’avoir lancé des attaques.

Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais a soutenu que des groupes

armés arméniens avaient refusé de quitter des zones boisées au nord-ouest de

la commune d’Hadrout, contrairement aux termes du cessez-le-feu, et avaient

mené des « provocations terroristes et des diversions ».

Lors de deux incidents, le 26 novembre et le 8 décembre, Bakou a assuré que

quatre de ses militaires avaient été tués et trois blessés.

L’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 10 novembre après des

affrontements ayant fait plus de 5.000 morts, a acté une défaite des

forces arméniennes et accordé d’importants gains territoriaux à Bakou.

Lors des six semaines de combats, Bakou n’avait jamais fait état de ses

pertes et attendu la fin des hostilités pour le faire.

Ces annonces azerbaïdjanaises interviennent alors que l’Arménie a affirmé

dimanche que six de ses militaires avaient été blessés la vieille dans le

Nagorny Karabakh lors d’une violation du cessez-le-feu.

Le ministère arménien de la Défense a accusé Bakou d’avoir mené une attaque

en direction de deux villages avec « des véhicules blindés » et de "l’artillerie

lourde« . »Après les combats, qui ont duré plusieurs heures, l’ennemi a réussi à

entrer dans le village de Khin Takher et à s’approcher de celui de Khtsaberd",

a-t-il précisé.

Ces deux localités, situées dans le district de Hadrout, sont frontalières

de la nouvelle ligne de démarcation séparant, dans le sud du Karabakh, les

deux camps depuis l’accord de cessation des hostilités.

L’armée azerbaïdjanaise a nié avoir mené des attaques, disant avoir répondu

à des « provocations » arméniennes et pris des « mesures de rétorsion adéquates ».

Dans un communiqué, la diplomatie arménienne a elle assuré que Bakou avait

poursuivi dimanche « des provocations » dans le district de Hadrout.

De son côté, l’armée russe, qui a déployé une force de maintien de la paix

sur place, a confirmé samedi « un cas de violation du cessez-le-feu » le 11

décembre (vendredi), sans nommer de camp responsable.

Il s’agit de la première violation de ce genre confirmée par Moscou depuis

l’entrée en vigueur de l’accord de cessation des combats.

Erevan a déclaré dimanche que ces incidents avaient été évoqués lors d’une

rencontre à Moscou entre les ministres de la Défense russe et arménien.

Lors d’une rencontre samedi à Bakou avec les co-présidents français et

américain du Groupe de Minsk, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s’est

dit lui « préoccupé » par l’annonce de nouveaux combats, mais a promis d’écraser

d’une « main de fer » les forces arméniennes en cas de reprise des hostilités.

En visite cette semaine en Azerbaïdjan, le président turc Recep Tayyip

Erdogan, dont le pays est été accusé d’avoir fourni une aide militaire

décisive à Bakou, a lui proclamé que « la lutte » contre l’Arménie n’était pas

terminée.