L’Azerbaïdjan a confirmé la mort de 4 soldats azéris près de Hadrout (Haut-Karabagh)

A Bakou, le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan et le Service national de sécurité ont affirmé que 4 soldats azéris avaient été tués et 2 autres blessés lors des opérations militaires menées contre un village arménien en Artsakh le 11 décembre a rapporté Spoutnik Azerbaïdjan.

A Erévan le ministère arménien de la Défense de la RA a déclaré de son côté que l’incident avec l’attaque azérie était une violation du cessez-le-feu signé le 9 novembre entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie.

Hier samedi 12 décembre, les unités des forces armées azéries augmentées de nouveaux soldats et du matériel militaire dont de l’artillerie lourde a également lancé une attaque contre les villages de Hin Tagher et Khtsaberd dans la région de Hadrout (Haut-Karabagh). La ville de Hadrout étant occupée par les azéris mais ces deux villages proches étant toujours tenus par les Arméniens. Suite aux combats qui ont duré plusieurs heures, les forces azéries -aidées semble-t-il de 250 commandos turcs- sont entés dans le village de Hin Tagher et se sont rapprochés du village de Khtsaberd. Les Arméniens comptant 6 blessés et les Azéris plusieurs morts.

Le ministère arménien de la Défense condamne fermement la provocation menée par les forces armées azéries. La situation actuelle, met en péril la paix fragile obtenue grâce aux efforts directs du président russe. Ces attaques azéries obligèrent le contingent russe de maintien de la paix au Haut-Karabagh a contacter très vite les parties afin de faire cesser les violations du cessez-le-feu.

Le ministre arménien de la Défense, Vagharchak Harutyunyan qui se trouve en visite de travail en Russie a également discuté de cette question lors d’une réunion avec le ministre russe de la Défense, Sergeï Choïgou. La Russie ayant pris la mesure du danger, redouble ses efforts sur place afin que des incidents similaires ne puissent se reproduire.

Krikor Amirzayan