Le Dauphiné Libéré (édition de Valence) : Corinne et Richard Zarzavatdjian en dédicace le 20 décembre à Valence

Lu dans « Le Dauphiné Libéré » (édition de Valence) du Dimanche 13 Décembre 2020 l’article « Corinne et Richard Zarzavatdjian en dédicace le 20 décembre » sur la présentation à la libraire Notre Temps à Valence (Drôme) de leur dernier livre « L’Arménie et les Arméniens de A à Z » qui vient de paraître. Corinne et Richard Zarzavatdjian seront présents à Valence Dimanche 20 décembre de 14h00 à 18h00 à la librairie Notre Temps (30 Grande Rue) pour dédicacer leur livre-album. Une idée-cadeau pour Noël. Précisions que les droits d’auteurs de ce très bel ouvrage seront reversés au profit des réfugiés Arméniens de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan