Moscou signale une violation du cessez-le-feu

Moscou, 12 déc 2020 (AFP) - L’armée russe a signalé samedi une violation du

cessez-le-feu qui avait mis fin en novembre aux violents combats entre

l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans la région séparatiste du Nagorny Karabakh.

"Un cas de violation du cessez-le-feu a été signalé le (vendredi) 11

décembre dans le district de Hadrout", a indiqué le ministère russe de la

Défense, qui a déployé des forces de maintien de la paix sur place, selon un

communiqué publié samedi.

Il s’agit de la première violation du genre annoncée par Moscou depuis

l’entrée en vigueur le 10 novembre d’un accord de cessation des hostilités,

qui a acté une déroute militaire arménienne et accordé d’importants gains

territoriaux à Bakou.

Cette première confirmation russe intervient alors que l’armée arménienne a

rapporté « des attaques » de l’Azerbaïdjan en direction des villages de

Khtsaberd et In Takher, restés sous contrôle des forces du Karabakh.

Dans un communiqué, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a lui dénoncé

des « provocations » arméniennes, ajoutant que « des contre-mesures adéquates »

avaient été prises.

Selon cette source, « le cessez-le-feu est respecté actuellement ».

Un porte-parole des forces de maintien de la paix russe, cité par l’agence

de presse Ria Novosti, a confirmé samedi "des échanges de tirs à l’arme

automatique". Il a ajouté que des demandes de respect du cessez-le-feu avaient

été envoyées « rapidement » aux deux parties.

Plus tôt dans la journée, les forces du Karabakh ont annoncé que trois de

leurs combattants avaient été blessés dans une attaque par les forces

azerbaïdjanaises.

Des troupes azerbaïdjanaises ont attaqué vendredi soir des combattants

arméniens et « trois ont été blessés durant la fusillade qui a suivi », a

déclaré le ministère de la défense du territoire.

Samedi, le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a par ailleurs reçu à Bakou

les deux co-présidents français et américain du groupe de Minsk de l’OSCE,

chargé de la médiation de conflit depuis le début des années 1990.

Les deux diplomates, Stéphane Visconti et Andrew Schofer, sont attendus

dimanche à Erevan.

Les combats au Nagorny Karabakh, qui ont fait des milliers de morts dans

les deux camps, ont débouché en novembre sur un accord de cessation des

hostilités négocié sous l’égide de Moscou. Une force de paix russe de quelque

2.000 soldats a été déployée dans la région pour assurer le respect du

cessez-le-feu.

Lors d’une visite cette semaine en Azerbaïdjan, le président turc Recep

Tayyip Erdogan, dont le pays a ouvertement soutenu politiquement l’Azerbaïdjan

dans son offensive et a été accusé d’avoir fourni une aide militaire

substantielle, a proclamé que « la lutte » contre l’Arménie n’était pas terminée.

Appelant les dirigeants arméniens à « revenir à la raison » après leur

défaite dans cette guerre de six semaines, il a assuré que la reconquête de

nombreux territoires par l’Azerbaïdjan « sera le début d’une nouvelle ère » dans

cette région montagneuse du Caucase.