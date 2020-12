L’UGAB et la voix du peuple, par Simon Azilazian

A l’heure où les fragiles frontières de l’Artsakh connaissent une reprise des combats, le dimanche 12 décembre 2020, le bureau central de l’UGAB à New-York fait paraître un communiqué demandant la démission de Nigol Pachinyan et la formation d’un gouvernement provisoire composé « de citoyens reconnus pour leurs connaissances et leur expertise, assistés de conseillers qualifiés et respectés d’Arménie et de la diaspora. »

Dans l’état de crise où se trouve l’Arménie, si une telle proposition peut séduire à première vue, il apparait à la réflexion qu’elle générera plus de problèmes qu’elle n’en résoudra. Napoléon disait que l’art de la guerre est tout entier dans son exécution. Et c’est sans doute parce que l’exécution de la proposition de l’UGAB est très problématique qu’elle créera, si elle était prise au sérieux, le chaos qu’elle veut éviter.

Le communiqué demande que soit composé un gouvernement transitoire de personnalités qualifiées. Dans un Etat normal, la légitimité du choix des gouvernants incombe, directement ou indirectement, au peuple au travers d’élections. Selon la constitution arménienne, le peuple élit des députés, les députés forment une majorité au Parlement et la majorité nomme le premier ministre. Or, le communiqué de l’UGAB demande que M. Pachinyan démissionne avant que des élections aient lieu et qu’un gouvernement de transition soit formé pour prendre le relais. Mais si un gouvernement de transition doit être formé avant que des élections aient lieu, la première question est de savoir quelles sont, en l’absence d’élections, les personnes ou les institutions assez légitimes, en Arménie ou en Diaspora, pour se substituer au vote populaire. Ceux qui les nommeront ne seront certainement pas les électeurs arméniens. Ils se nommeront eux-mêmes. Ce futur gouvernement arménien, même provisoire, serait donc formé par une oligarchie autoproclamée et auto-cooptée qui seule aurait autorité pour nommer les membres du gouvernement. Nous voilà bien loin des principes de cette démocratie que l’UGAB veut, dit-il, préserver.

A supposer qu’on admette le principe proposé par l’UGAB d’un cénacle des happy-few, qui les choisirait ? Le communiqué répond dans sa version anglaise « In the coming weeks, we will convene leaders of our global community to jointly dévelop… » . Ou en français « Dans les semaines à venir, nous convierons les leaders de notre communauté internationale à développer en commun…. » Leaders ? Mais dans chacune de nos communautés en diaspora, qui peut se prétendre légitimement « leader », puisque nulle part, même pas en France, personne n’est élu par la communauté arménienne dans le cadre d’un vote transparent et populaire qui en fasse un leader légitime ? Faute d’une légitimité tirée des suffrages, qui peut légitimement se prétendre « leader » au point d’avoir le droit de se substituer au peuple arménien dans le choix des futurs dirigeants ? Faute de « leaders » régulièrement élus et unanimement respectés, comment l’UGAB compte-t-il faire accepter à l’électeur d’Arménie le fait qu’un délégué de la diaspora, venu d’Argentine, de Beyrouth ou d’Australie, ait voix au chapitre dans la nomination d’un gouvernement parmi des gens dont il n’a jamais entendu parler alors qu’on lui retire ce droit constitutionnel, à lui qui connaît si bien les vertus et les vices des uns et des autres ? Il n’est pas sûr que le peuple arménien adhère à cette étrange procédure pas plus qu’il n’acceptera qu’on le dévêtît de son droit fondamental à élire ses dirigeants. Mais lui demandera-t-on son avis ? A lire le communiqué de l’UGAB, ce n’est pas sûr.

Mais n’y aurait-t-il donc pas, dans la communauté arménienne dans le monde, au moins une institution ou une personne incontestable ? Le communiqué de l’UGAB répond par l’affirmative « Ce processus, dit-il, devra également intégrer notre Église Apostolique Arménienne et le Saint-Siège d’Etchmiadzin, dont le leadership a guidé avec espoir notre nation tout au long de son histoire vieille de 1 700 ans. » Dans le nouveau schéma de l’UGAB, l’Eglise participe ainsi de plein droit à la nomination du premier ministre et des membres du gouvernement. Or, la population arménienne compte également des protestants, des catholiques, des juifs et de yezidis, qui sont, jusqu’à plus ample informé, des citoyens comme les autres. Si, (comme c’est leur droit) ces communautés religieuses sont appelées à siéger parmi les sélectionneurs du futur gouvernement, il y a peu de chance que soit respecté le principe constitutionnel de la séparation de la religion et de l’Etat. Si, au contraire, ils sont exclus du processus de sélection des dirigeants, il est peu probable qu’ils en acceptent le résultat et reconnaissent la légitimité des gouvernants désignés sans leur aval.

Pour résumer, toute la proposition de l’UGAB consiste à priver le peuple arménien de son droit constitutionnel de choisir ses dirigeants, pour le confier exclusivement à un cénacle de personnalités choisis par ses soins on ne sait où, on ne sait comment ni en vertu de quels critères, qui ne connaissent rien à la politique arménienne ni à ses dirigeants passés ou potentiels. Si cette manière de faire est susceptible, aux yeux de l’UGAB, de sortir l’Arménie d’une des plus grandes crises de son histoire, alors pourquoi ne serait-elle pas bonne aussi en temps de paix et de stabilité ? Au fond, si nous avons tant de personnalités unanimement respectés et reconnus pour leur savoir et leur expérience, à quoi la démocratie en Arménie servirait-elle ? Pour nommer les gouvernements, il suffira que l’UGAB convoque les leaders du monde arménien qu’elle aura sélectionnés et leur demande de choisir les membres du gouvernement. Plus besoin d’élections ni de partis politiques.

A ce propos, la proposition de l’UGAB ne dit rien sur le rôle des partis politiques dans le processus de sélection du nouveau gouvernement provisoire. Peut-être n’est-ce pas un hasard. Il ne fait guère de doute que les partis qui n’ont plus de députés au Parlement, qui sont les mêmes que ceux qui ont été au pouvoir pendant 30 ans, auraient tout intérêt à adhérer à la proposition de l’UGAB, sachant qu’ils pourront toujours négocier des sièges gouvernementaux que le suffrage populaire leur a refusés en promettant de mettre un terme aux troubles publics qu’ils ont eux-mêmes provoqués. D’ailleurs, on peut légitimement se demander si toute cette proposition de l’UGAB, sans doute motivée par les meilleures intentions du monde, n’est pas le meilleur moyen de préparer le retour au pouvoir des anciens dirigeants que le peuple arménien a désavoués de manière irrécusable lorsqu’on lui a permis de s’exprimer librement.

En somme, sans le savoir ni le vouloir sans doute, la proposition de l’UGAB aura-t-elle pour seul effet de mettre en place un gouvernement de transition fantoche dont l’unique fonction sera de préparer le comeback des vieux chevaux de retour qui, pendant trois décennies, ont conduit le pays à cet état de déliquescence avancé dont ils prétendent aujourd’hui le sauver.

Au début de son communiqué, l’UGAB dit que, dans toute son histoire, elle a agi pour le bien de la nation arménienne « sans jamais s’immiscer dans la politique du pays. » C’est ce qui faisait sa force, son prestige et sa crédibilité. Il est dommage que, pour sa première apparition publique sur la scène politique en 126 ans, l’UGAB, sans le savoir, prête sa voix à ceux qui veulent mettre un terme à la démocratie que le peuple arménien, après trente années de patience, a fini par recouvrer par la force de sa volonté.

L’article 1 de la Constitution arménienne dit « La République d’Arménie est un Etat de droit. » Et l’article 2 précise : « Dans la République d’Arménie, le pouvoir appartient au peuple. » En ces temps troublés où des politiciens au rancard rêvent de donner à nouveau libre cours à leurs appétits de pouvoir et d’argent en sacrifiant la démocratie, il serait bon que l’UGAB, qui a toujours été la voix de notre conscience, devienne aussi la voix de notre peuple.

Fait à Marseille, le 12 décembre 2020

Simon Azilazian