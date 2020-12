Gevorg Kasparov (40 ans) l’international arménien et portier de Chirak Gumri pense à la fin de sa carrière

L’international arménien Gevorg Kasparov le gardien de Chirak Gumri a confié son intention de quitter le club de Gumri.

« Il y deux semaines j’ai discuté sur ce sujet avec l’entraineur et nous nous sommes compris. Actuellement il n’y a pas d’autres alternatives. Je passe beaucoup de temps avec ma famille et je voudrais lui consacrer encore davantage de temps » dit Gevorg Kasparov. Il ne sait pas s’il va arrêter sa carrière ou changer de club. A 40 ans passé Gevorg Kasparov, le 22 novembre il participa au match entre Chirag Gumri et Ourartou Erevan. Il avait alors 40 ans et 120 jours, un record d’Arménie…

Krikor Amirzayan