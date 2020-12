L’Arménie reçoit une subvention de 522 700 dollars pour réformer le domaine de l’éducation

Pour la mise en œuvre des réformes de l’éducation en Arménie, une subvention de recherche du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) d’un montant de 522 700 dollars a été approuvée, a rapporté vendredi le service de presse du ministère de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports d’Arménie.

Il est à noter qu’au cours des derniers mois, le ministère a organisé avec succès tous les travaux de demande de subvention pour un plan général de développement de l’éducation et une feuille de route (subventions de développement du plan sectoriel de l’éducation) pour la première étape du programme du GPE. La demande de programme a été soumise à l’organisation du GPE et a reçu la confirmation d’un soutien financier de 522 700 dollars.

Au cours des travaux dans le cadre de la subvention en 2021, avec la participation d’experts internationaux et locaux, des recherches seront menées sur les tâches urgentes de la sphère de l’enseignement général, ce qui améliorera considérablement le ciblage des activités de la stratégie éducative de l’Arménie.

Selon la procédure du GPE, grâce à cette subvention, après la phase de recherche, l’Arménie a la possibilité de postuler à la deuxième étape du programme du GPE (« Subventions de mise en œuvre du plan sectoriel de l’éducation » - ESPIG) et espère bénéficier d’un soutien financier pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars du GPE pour résoudre les tâches en 2022.

Le vice-ministre de l’Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports, Artur Martirosyan, a noté que la subvention du GPE est importante à la fois pour attirer des ressources supplémentaires pour les réformes de l’enseignement général et pour institutionnaliser le dialogue public et la participation autour de ces réformes.

"Nous sommes convaincus que le groupe éducatif local deviendra le format et la plate-forme les plus importants pour un dialogue et une coopération continus autour des réformes générales de l’enseignement, non seulement pour ce programme du GPE, mais aussi dans son ensemble pour la fourniture globale du processus de participation à réformes éducatives », a déclaré Artur Martirosyan.

Il est à noter que depuis 2018, le ministère a pris des mesures pour coopérer avec l’organisation internationale Partenariat mondial pour l’éducation (GPE), une organisation qui stimule activement le processus de renforcement des systèmes éducatifs dans les pays en développement. L’objectif du GPE est de contribuer à la mise en œuvre des politiques générales de développement de l’éducation en rassemblant des partenariats internationaux, des organisations de la société civile et des fondations privées.

Pour participer à la première phase du programme de subventions du GPE, à l’initiative du ministère, un groupe local d’éducation a été formé, qui comprenait des représentants du ministère, des organisations de la société civile, des associations pédagogiques et des entreprises privées. Selon la procédure du programme du GPE, sur la base de la participation du groupe éducatif local, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance a été choisi comme agent partenaire de la demande de programme et la Banque asiatique de développement comme agence de systématisation.