Moscou s’intéresse à l’idée d’Erdogan d’une plateforme régionale dans le Caucase

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dans une interview à la télévision et à la radio d’État iranienne, a commenté le rejet du plan iranien de résolution du conflit au Karabakh. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le plan iranien avait été rejeté, Lavrov a déclaré : « Dans le cas du Haut-Karabakh, nous avons été motivés par le désir de mettre fin à l’effusion de sang. Les parties au conflit - l’Arménie et l’Azerbaïdjan - ont exprimé leur intérêt à le faire par le biais de la médiation de la Fédération de Russie. Il n’y a pas d’arrière pensée ici.

D’ailleurs, je ne me souviens pas que pendant toutes les années de mon travail en tant que ministre des Affaires étrangères de la Russie, au cours de nos nombreux contacts avec nos collègues iraniens, le thème du Karabakh ait suscité de l’intérêt et ait retenti lors de nos consultations ou négociations.

Cela ne signifie pas que nous ignorons les intérêts des voisins. Nous comprenons l’inquiétude du conflit quant à la manière dont la normalisation des relations entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie affectera les intérêts de transit iraniens, d’autant plus que ces intérêts de transit sont aggravés dans une situation où les Américains ont introduit et continuent d’augmenter les sanctions contre l’Iran. Il est impossible d’abandonner le principe de base, approuvé par tous depuis de nombreuses années : le résultat du conflit devrait être la normalisation des relations dans toute la région.

Dans la déclaration conjointe des dirigeants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et de la Fédération de Russie en date du 9 novembre de cette année, les grandes orientations, qui figuraient également dans l’initiative iranienne apparue directement au milieu du conflit, sont clairement définies.

Maintenant, il ne faut plus penser à qui, quand ou n’a pas réussi à aider le règlement. Permettez-moi de souligner une fois de plus que le choix du format était pour l’Azerbaïdjan et l’Arménie. Ceci, et rien d’autre, a déterminé la composition des participants à la déclaration. Il n’y a eu aucune tentative de le faire aux dépens de l’Iran ou de la Turquie. Il est maintenant important de réfléchir à la manière de mener à bien tous les accords conclus et de faire de la région d’affrontement une région de coexistence et, mieux encore, de bon voisinage et de coopération.

Lorsque le président turc Erdogan s’est récemment rendu à Bakou, il a prononcé un discours dans lequel il a évoqué la possibilité d’établir une coopération entre les trois pays de la Transcaucasie - l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie et leurs trois voisins - l’Iran, la Turquie et la Russie. C’est une observation qui se trouve sur la table. Nous vivons tous côte à côte et maintenant, lorsque les problèmes entre les pays transcaucasiens sont surmontés, nous, en tant que voisins, devons contribuer à ce processus. "