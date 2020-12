Ilham Aliyev : Si les Arméniens ne se calment pas, nous les écraserons complètement

« Nikol Pashinyan est responsable de cette humiliation, c’est lui qui a provoqué l’attaque contre nous en juillet, mais ensuite nous n’avons pas répondu, et en septembre nous avons répondu que nous avons vaincu l’armée arménienne », a déclaré le chef de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, recevant samedi les coprésidents du Groupe de l’OSCE à Minsk.

« Je vous écoute, car c’était votre idée de venir ici. Devant les caméras, je veux vous le répéter, je ne vous ai pas invité ici, mais une fois que vous êtes arrivé, parlez devant les caméras. Si vous ne voulez pas parler devant les caméras, vous partirez », a déclaré Ilham Aliyev.

Ilham Aliyev a affirmé que maintenant que les soldats de la paix russes y sont déployés, la situation s’est stabilisée, « mais qu’hier, les Arméniens ont organisé une attaque terroriste et certains restes de l’armée d’autodéfense y opèrent ».

« Ils doivent savoir que si le fascisme arménien relève de nouveau la tête, cette fois, nous les détruirons complètement. Que personne n’en doute », a averti Ilham Aliyev.

Concernant le rôle des soldats de la paix, il a noté que la composition des forces de maintien de la paix n’avait jamais été spécifiquement discutée. Aujourd’hui, cette mission est menée par les forces russes. C’est une réalité que l’Azerbaïdjan et l’Arménie l’ont acceptée.

En outre, selon l’accord trilatéral du 10 novembre, un centre de surveillance russo-turc est en cours de création, qui sera situé à Agdam. « C’est un très bon exemple de coopération régionale et russo-turque et c’est aussi une réalité », a souligné Ilham Aliyev.

Ilham Aliyev a ajouté « qu’il y a 10 ans, les présidents des pays du Groupe de Minsk ont ​​fait une déclaration sur le règlement et la nécessité de changer le statu quo, mais en réalité, ils l’ont fait pour que rien ne change ».

« Cependant, nous avons prouvé que le statu quo pouvait être changé par la force des armes, de notre armée et de notre peuple, et avons prouvé que nous avions raison. Grâce à cela, les Arméniens ont signé l’acte de reddition ; nous l’avons fait, pas le groupe de Minsk ! Nous et le président Poutine, et c’est la réalité. Sans les efforts et l’intervention du président Poutine, la situation serait aujourd’hui différente », a souligné Ilham Aliyev. »Nous avons réalisé ce que nous voulions", a déclaré Ilham Aliyev.

« Nous avons résolu le conflit qui a duré 30 ans par des moyens militaires et politiques. Je conviens avec le président Poutine que le conflit est resté dans le passé. Il est dommage que le Groupe de Minsk n’ait rien fait pour cela au cours de ces 28 années, alors qu’il avait un mandat à cet effet. Et c’est aussi la réalité », a noté Ilham Aliyev.

Cliquer sur l’image pour lancer la vidéo