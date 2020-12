Le second message d’Hayk Khanumyan

« Comme vous le savez, aujourd’hui, l’ennemi a capturé Hin Tagher et est venu à Khtsaberd. L’ennemi a utilisé des fusils, nous avons 6 blessés. Nous nous sommes réunis à la base russe pour comprendre leur position. En peu de temps, assez de gens ont été rassemblés là-bas, indépendamment des appartenances politiques. Il y a eu 6 blessés , par exemple, le chef du parti »Justice« et le député de la même faction qui partagent également nos préoccupations. Le vice-commandant russe nous a parlé (le général Muradov n’est pas en Artsakh). Le commandant a assuré que la situation avait été convenue avec les parties pour un retour à la stabilité, nos troupes restaient dans les positions de Khsaberd, mais l’ennemi est entré dans le village de Khtsaberd. Remarquez que la zone a été préservée par l’armée de défense et qu’il n’y avait pas de position de Casques bleus. Maintenant les négociations visent à récupérer leurs anciennes positions à tous les niveaux. Demain à 11 h30 Nous nous retrouverons pour apprendre les nouvelles ».