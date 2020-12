Appel d’Hayk Khanumyan

Le député de l’Artsakh Hayk Khanumyan dont le détachement a héroïquement défendu les deux villages de Khin Takher et Khtsaberd a lancé l’appel suivant :

« Chers habitants de l’Artsakh, rassemblez-vous le plus tôt possible près de l’école militaire Ivanyan dans la région d’Armenavan de Stepanakert, où se trouve maintenant la base russe. Nous allons découvrir auprès des soldats de la paix russes comment l’ennemi, contrairement à l’accord, a capturé les villages de Khin Takher et Khtsaberd. Venez tous avec des enfants et des femmes ».