Disparition de Gérard Kélian, l’un des fondateurs des chaussures Stéphane Kélian

Il était l’un des trois frères Keloghlanian, Gérard Kéloghlanian l’un des créateurs de la marque Stéphane Kélian, géant de l’industrie de la chaussure vient de disparaitre le 7 décembre à l’âge de 87 ans. Ses obsèques se sont déroulées vendredi 11 décembre à l’église arménienne Saint-Nicolas de Romans en présence de sa famille et d’une foule émue.

Gérard Kéloghlanian né dans une famille d’Arméniens originaires de Malatia (Arménie historique, aujourd’hui en Turquie) cofondera en 1960 en compagnie de ses deux frères, l’entreprise Kélian à Bourg-de-Péage dans la Drôme, séparée de Romans par l’Isère. Gérard Kéloghlanian, cordonnier doué de ses mains s’occupera de la production et préparera les collections. Georges, l’autre frère sera lui aux finances et Stéphane le dernier est commercial. Un trio gagnant. « A eux trois, ils font la paire de chaussures » titrait un journal dans les années 1980. Grâce à ses créations très demandées des modèles de chaussures tressées pour dames, l’entreprise Stéphane Kélian connaîtra un très vif succès tant en France qu’à l’international. La marque contribuera à développer l’image de Romans, la capitale française de la chaussure qui est à deux pas des ateliers de la société Kélian. Une entreprise qui passera de plus d’une centaine de salariés en 1974 à plus de 600 en 1990. L’enseigne Stéphane Kélian était devenue une marque de luxe prisée par toutes les stars de la planète. Stéphane Kélian étant à la pointe de la vague de la mode dans les années 1990. Mais en 1994 disparaissait Georges. Un an plus tard en 1995 Gérard prenait sa retraite. La société Kélian après plusieurs changements de propriétaires était liquidée dix ans plus tard.

Gérard Kéloghlanian encore très actif après sa retraite, s’occupait de sa famille, de son jardin, de ses amis -pour lesquels il adorait cuisiner des plats arméniens- et proches de ses racines arméniennes, était un membre actif de l’Amicale des Arméniens de Romans et de Bourg-de-Péage. Sur la trace de ses racines, Gérard Kéloghlanian, de Franck son fils et de Khosrof Iliozer le président de l’Amicale des Arméniens de Malatia, s’était rendu en 2013 à Malatia sur les traces de sa famille. Il y avait retrouvé au cimetière arménien, les tombes de ses grands-parents et avait découvert des cousins. L’homme était chaleureux et authentique. « Gérard qui était la mémoire arménienne de notre communauté est parti trop tôt et il nous manquera beaucoup » a affirmé Elisabeth Kéchichian-Pellet la présidente de l’Amicale des Arméniens de Romans et Bourg-de-Péage.

Krikor Amirzayan

Photos : Gérard Kéloghlanian à Malatia sur les traces de sa famille (archives Khosrof Iliozer)