Charles Aznavour en Haut de l’Affiche le 12 décembre 1960

L’immense producteur de musique Eddie Barclay, l’homme au plus gros carnet d’adresses de Paris, organise à cette occasion un grand concert à l’Alhambra, le plus grand des Music-halls parisiens. Charles Aznavour sera accompagné par Paul Mauriat et son orchestre. Il y invite les célébrités de l’époque : Jean Cocteau, Dalida, Louis Armstrong, Juliette Gréco … Le tout Paris est présent.

Après de longues années de galère à ses débuts, Charles Aznavour rencontre enfin le succès à 36 ans avec la création, sur une mise en scène très originale, de la chanson « Je m’voyais déjà ».

L’originale mise-en-scène à la fin de la chanson, lorsque l’artiste se retourne et fait face à une rampe de spots, lui vaudra un tonnerre d’applaudissements.



Son public lui restera fidèle jusqu’à la fin de ses jours. ❤

Les chansons du concert : J’ai perdu la tête - Tu étais trop jolie - On ne sait jamais - Lucie - L’amour, c’est comme un jour - Trousse chemise - Je m’voyais déjà - Monologue sur Viens - Les deux guitares - Deux guitares - La marche des anges - L’enfant prodigue - Esperanza - Plus heureux que moi - Parce que - Tu n’as plus - Je veux te dire adieu - C’est merveilleux l’amour - Viens - Comme des étrangers - Le carillonneur - Il faut savoir - Tu t’laisses aller.