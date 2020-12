A Yeraskh (Arménie) les Arméniens ont inauguré une plaque commémorative dédiée aux victimes Russes de l’hélicoptère russe abattu par l’Azerbaïdjan au-dessus de l’Arménie

Une plaque de souvenir fut inaugurée à Yeraskh (Arménie) en souvenir des deux pilotes de l’hélicoptère russe abattu par l’Azerbaïdjan au-dessus de l’Arménie, près de la frontière du Nakhitchevan. L’hélicoptère militaire russe de la base russe de Gumri qui effectuait un vol dans l’espace aérien de l’Arménie a été abattu le 9 novembre 2020 à quelques heures de la signature de l’accord sur le Haut-Karabagh signé entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie. La plaque de souvenir fut financée par la fondation « Paix ».

« Les deux officiers Russes qui réalisaient leur mission dans le ciel de l’Arménie se sont unis également aux milliers de soldats Arméniens. Je désire condamner l’Azerbaïdjan et son acte terroriste au cours duquel sur le territoire arménien fut abattu l’hélicoptère des forces russes du maintien de la paix » a affirmé lors de l’inauguration de la plaque de souvenir le député arménien Edmon Maroukyan le leader du groupe parlementaire Arménie Lumineuse (Lousavor Hayastan). Sur l’emplacement même de la plaque sera inauguré plus tard un mémorial.

Rappelons que vers 18h00 le 9 novembre l’hélicoptère russe Mi-24 fut abattu d’un tir depuis le territoire de l’Azerbaïdjan au-dessus du ciel de l’Arménie. Des trois militaires Russes de l’appareil, deux furent tués et un troisième blessé.

