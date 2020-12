Entretien téléphonique entre le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue azéri Djeyhoun Bayramov sur la situation au Haut-Karabagh

Sergueï Lavrov le ministre russe des Affaires étrangères a eu ce samedi 12 décembre un entretien téléphonique avec son homologue azéri Djeyhoun Bayramov a indiqué le service de presse de la diplomatie russe à Moscou.

« Furent analysés les questions internationales bilatérales et parmi elles le règlement du conflit du Haut-Karabagh liés à la réalisation des engagements suite aux déclarations entre les dirigeants d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Russie » indique le communiqué de la Russie. Sur le terrain, par l’intervention des forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh le cessez-le-feu est respecté et la situation semble se stabiliser.

Krikor Amirzayan