La chanteuse arméno-américaine Cher : la Turquie veut détruire les Arméniens, la première nation chrétienne qui n’a de ressources que son histoire et sa la culture

La célèbre chanteuse arméno-américaine Cher (Cherilyn Sarkisian La Pierre) a posté sur Twitter un message affirmant que les Arméniens, première nation chrétienne au monde sont soutenus parce qu’ils n’ont qu’une histoire et une culture.

Cher précise que le christianisme traverse des jours sombres.

« C’est un jour sombre pour le christianisme. Personne ne soutient le premier peuple chrétien, car nous n’avons que de l’histoire, de la culture, et nous n’avons rien à exporter. Merci à l’humanité » a déclaré Cher.

« L’Arménie est un petit pays sans ressources naturelles à voler. La Turquie veut la détruire ... elle a déjà tué 2 millions de personnes. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan tente de détruire ce pays. Ils ont de l’or noir pour tuer des gens ou regarder les autres faire. La Russie veut cette terre. Que Dieu vous bénisse, la maison de mon père » a écrit Cher.

Serj Tankian le soliste du groupe américain System Of A Down a partagé le post de Cher, ajoutant : « Un sentiment que tous les Arméniens du monde entier ressentent dans nos os en ce moment. Merci Cher ».



