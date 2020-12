Le 3e vol de l’aide humanitaire de la France à l’Arménie est arrivé à Erévan

Le troisième avion humanitaire de la France est arrivé ce matin en Arménie a indiqué le ministère français des Affaires étrangères. « L’aide humanitaire ramassée par la Fondation Aznavour avec des masques et divers fournitures médicales et vêtements qui vont être distribuées par la Fondation est en route pour Erévan » a indiqué il y a quelques heures le ministères des Affaires étrangères à Paris en précisant que l’avion d’Air France transporte également des objets scolaires transmis par l’Unicef et la Fondation Veolia et mis à la disposition de la Fondation Aznavour. Le premier vol d’aide humanitaire de la France à l’Arménie avait eu lieu le 22 novembre et le deuxième le 27 novembre avec la Fondation Aznavour.

Krikor Amirzayan