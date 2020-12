Haut-Karabagh deux enfants dans la guerre, d’Alexis Pazoumian le 12 décembre à 18h30

Samvel et Avo, deux enfants arméniens nés dans le Haut-Karabagh. Tout juste âgés de 10 ans ils se voient déjà emportés dans la grande tourmente de la guerre entre leur petite république jamais reconnue et l’Azerbaidjan.



Tourné entre janvier et novembre 2020, le documentaire suit la vie de ces deux petits garçons de Talish, village de montagne qui tentait, dans l’ombre d’un conflit oublié, de reprendre vie. Après avoir déjà été bombardé en 2016 et connu quatre années d’exil, les enfants et leurs familles venaient de se réinstaller au village dans de nouvelles maisons. Mais Talish se situe à quelques kilomètres de la frontière avec l’Azerbaïdjan. La guerre éclate fin septembre, le village est bombardé et conquis par les forces azerbaidjanaises.



Dans les pas des deux copains de classe et dans ceux de leurs parents, se dessine la trajectoire de ces vies bouleversées en l’espace de quelques mois. Les femmes et les enfants fuient en direction d’Erevan où ils trouvent refuges avec d’autres dizaines de milliers de réfugiés. Les hommes, eux, partent sur le front. Samvel et Avo commencent leur jeune vie avec le poids de ce lourd héritage et des espoirs broyés.