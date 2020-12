Déclaration de l’UGAB pour un gouvernement transitoire

Au cours du siècle dernier, notre nation a fait face à d’extraordinaires défis. A chacun de ces tournants historiques, l’UGAB a toujours agi dans l’intérêt supérieur du peuple arménien et a été en première ligne quand la survie de notre nation était remise en question, sans jamais s’immiscer dans la politique du pays, en Arménie comme depuis la diaspora. Il en est encore de même. Aujourd’hui, nous vivons un moment crucial dans l’histoire de notre nation, un moment qui exige détermination, courage et vision de la part des dirigeants de notre nation, de ses citoyens et soutiens à travers le monde.

Nous avons certes subi depuis deux mois des pertes terribles mais notre nation n’est pas vaincue. Aussi longtemps que nous aurons la force et la sagesse de panser nos blessures, tirer les leçons de ces évènements, reconstruire notre patrie ébranlée et aller de l’avant, nous préserverons notre place unique dans l’histoire et parmi les civilisations. Il nous faut cependant être constamment vigilants car si l’onde de choc provoquée par le désastre en Artsakh n’est pas contenue, elle pourrait ébranler jusqu’aux fondements mêmes de l’État arménien, et nous rendre ainsi encore plus vulnérables. Ces dangers sont ressentis et craints par l’ensemble de la communauté arménienne dans le monde, qui a besoin d’une Arménie forte et souveraine - qui constitue le pilier de notre identité.

Aucun Arménien, où qu’il soit dans le monde, ne doit permettre que cela se produise.

Le temps ne doit pas être à la recherche des responsables de cette multitude de défaillances qui nous ont conduit là où nous sommes aujourd’hui, erreurs qui se sont accumulées au cours de toutes ces décennies passées. Nous sommes une nation en crise confrontée à une très grande instabilité politique. Par conséquent, des mesures exceptionnelles, symboliques et immédiates doivent être prises, en responsabilité. En ces temps difficiles, notre jeune démocratie doit démontrer une fois de plus sa résilience et sa force.

Il est essentiel préserver l’unité de notre peuple. Nous ne pouvons nous permettre d’affronter de nouveaux actes de violence. Nous pensons qu’un corps constitué de personnalités indépendantes, sans lien avec les administrations gouvernementales actuelles et passées, devrait assumer la conduite du pays sous la forme d’un gouvernement de transition. Il devrait être composé de citoyens reconnus pour leurs connaissances et leur expertise, assistés de conseillers qualifiés et respectés d’Arménie et de la diaspora afin qu’ils apportent leur vision et leur soutien dans les domaines politiques clés. Nous appelons par conséquent le Premier Ministre, en son âme et conscience et pour le salut de la nation et des Arméniens, à céder sa place et permettre la formation d’un nouveau gouvernement transitoire. Ce corps indépendant pourra ainsi assurer temporairement la direction du pays tout en préparant l’organisation d’élections justes et démocratiques. Cette instance, qui devra avoir une compréhension juste des enjeux et des réalités auxquelles il est nécessaire de faire face, s’engagera à servir notre nation avec impartialité afin qu’elle puisse faire face à ce moment décisif de notre histoire.

Comme dans toute démocratie, cette transition pacifique doit se dérouler dans le cadre d’un processus légal et constitutionnel, à la hauteur des valeurs démocratiques les plus intransigeantes et doit être respectueux des droits fondamentaux des citoyens. Nous appelons le Parlement à soutenir ce gouvernement de transition. Ce processus devra également intégrer notre Église Apostolique Arménienne et le Saint-Siège d’Etchmiadzin, dont le leadership a guidé avec espoir notre nation tout au long de son histoire vieille de 1 700 ans.

Depuis sa fondation en 1906, notre organisation a accompagné la nation arménienne à travers son histoire et s’est tenue à ses côtés sous le pouvoir ottoman puis soviétique, ainsi que durant son indépendance. Aujourd’hui, nous renouvelons solennellement notre engagement à assurer un avenir radieux à l’Arménie, à reconstruire notre Artsakh dévasté et à pourvoir aux multiples besoins de notre peuple, en Arménie comme dans le monde. Dans les semaines à venir, nous convierons les têtes de réseau de notre communauté internationale afin de façonner ensemble les stratégies qui nous permettront de surmonter les conséquences de la guerre et à retrouver le plus vite possible la voie du développement et de la fortification de notre nation.

Nous prions pour que notre nation garde sa sagesse, pour la guérison de ses plaies et pour le retour à la paix civile. Nous honorons la mémoire de nos héros tombés au combat, dont la bravoure et le sacrifice laissent une douleur permanente dans nos cœurs et qui guideront tout au long de notre vie. Nous appelons tous les Arméniens d’Arménie, d’Artsakh et de toute la diaspora à rester engagés, forts et dévoués à notre nation pour construire ensemble un avenir meilleur.

