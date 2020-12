Les luttes pour l’Artsakh : 1988 à 1994 (vidéos)

Soir 3 du 17 juin 1988

Après le rejet du Soviet suprême d’Azerbaidjan de rattacher la région du Haut-Karabakh à l’Arménie, explications à l’aide de cartes de la région et d’images d’archives de l’objet du contentieux .

La guerre oubliée du Haut-Karabakh 28 septembre 1993

Reportage dans la région du Haut Karabakh, où la lutte pour l’indépendance fait rage. Images de la région devastée et de refugiés Arméniens venant de l’Azerbaidjan puis interview de Levon Melik-Chahnazarian président de la commission des affaires Etrangères du Haut Karabakh.

Karabakh : La guerre oubliée. Un reportage de Léo Nicolian réalisé pour l’émission « La marche du siècle » et diffusé le 14 décembre 1994.

La guerre entre le Karabakh et l’Azerbaïdjan dure depuis 7 ans : rappel de la situation, retour en arrière pour expliquer les faits.

Erevan, hiver 1993 : pauvreté et rationnement pour une partie de la population ; opulence et boites de nuit pour les nouveaux commerçants, trafiquants enrichis pendant la guerre. Au QG des trafiquants et mafieux à Erevan, leur chef explique, en buvant du vin, la façon dont il a monté ses affaires et s’est enrichi.

Interview du lieutenant-colonel Monte MELKONIAN, citoyen américain recherché par la CIA pour actes terroristes et connu sous le nom du Commandant Avo. Il est mort au combat au Karabakh le 12 juin 1993 et fut enterré en tant que héros national.