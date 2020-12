Les spécialistes du contingent russe des forces de maintien de la paix continuent de déminer le territoire du Haut-Karabakh.



Au cours du déminage de l’une des zones de l’aéroport de Stepanakert, les démineurs russes ont utilisé le complexe robotique multifonctionnel « Uran-6 ». Son utilisation assure une sécurité totale du personnel et permet d’augmenter la productivité des travaux de nettoyage de la zone contre les objets explosifs.



En outre, par jour, des travaux de reconnaissance technique et de déminage ont été effectués le long de la conduite de gaz sur la route Stepanakert–Shusha et dans le quartier de la rue Achapniak de la ville de Stepanakert.



Au total, plus de 80 hectares de territoire, 24.8 km de routes, 168 bâtiments et 6 objets socialement importants ont été déminés par des unités de génie au Haut-Karabakh, et 4 577 objets explosifs ont été découverts et neutralisés.



Les objets explosifs détectés, les munitions abandonnées ou non explosées sont transportés sur le polygone spécialement équipée et détruits. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.