La France affrète un troisième avion de secours humanitaire pour l’Arménie

Un avion affrété par la France a décollé pour Erevan aujourd’hui de l’aéroport Charles De Gaulle ; il transporte des fournitures humanitaires (fauteuils roulants, brancards, déambulateurs, matériel médical, masques, médicaments, kits de soins, vêtements) collectées par la Fondation Aznavour, qui supervisera leur distribution, ainsi que des fournitures scolaires de l’UNICEF et des fournitures données à la Fondation Aznavour par la Fondation Véolia (kits d’hygiène et couettes), rapporte le ministère français des Affaires étrangères.

Après le vol du 22 novembre, qui a transporté l’aide médicale offerte par la France aux hôpitaux arméniens, et celui du 27 novembre, qui a livré des dons collectés par la Fondation Aznavour, une cargaison humanitaire du HCR et de l’UNICEF et des fournitures de l’ONG Électriciens sans frontières et la Fondation Véolia, ce troisième vol de secours humanitaire coordonné par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères illustre la solidarité de la France avec l’Arménie et ses populations touchées par le conflit du Haut-Karabakh.