Igit Govorgyan a neutralisé 40 soldats ennemis et détruit un char lors de la guerre de l’Artsakh

L’Armée arménienne présente les exploits des héros des temps modernes sur le champ de bataille lors de la dernière guerre de l’Artsakh. Car malgré la défaite militaire des Arméniens dans un combat inégal face à la Turquie et l’Azerbaïdjan réunies, de nombreux soldats Arméniens se sont distingués par leurs actes de courage et d’héroïsme.

Le lieutenant Igor Vladimir Poghosyan a habilement dirigé ses soldats en occasionnant de lourdes pertes humaines et en matériel à l’ennemi. Les soldat Mikael Garnik Beglaryan, Gurgen Artaki Ghazaryan, le lieutenant Emin Lavrenti Unusyan se sont distingués lors des mêmes actions.

Le soldat Kochar Barseghyan a exécuté les tâches de combat avec beaucoup de dévouement, détruisant les effectifs de l’ennemi avec une mitrailleuse.

Le major Karen Hovhannes Atoyan a habilement dirigé les unités militaires dans les directions sud et sud-est, en détruisant les forces ennemies.

Le soldat Vahan Tadevosyan a évacué les militaires blessés sous le feu de l’ennemi.

Le sergent Harutyun Harutyunyan a détruit les forces ennemies, arrêté l’infiltration de ces dernières dans les positions arméniennes.

Le lieutenant Igit Yesayin Gevorgyan a détruit environ une quarantaine de soldats ennemis, a détruit un char azéri et a fait preuve de courage.

Krikor Amirzayan