Des proches ont également participé à la recherche des disparus Arméniens…en territoire du Haut-Karabagh occupée par l’Azerbaïdjan

Depuis environ une semaine, les proches des soldats, réservistes et volontaires Arméniens portés disparus sont autorisés à participer aux opérations de recherche des corps dans les zones du Haut-Karabagh aujourd’hui contrôlées par l’Azerbaïdjan. Information communiquée par Hunan Tadevosyan, responsable des relations publiques des Service d’urgence de la République de l’Artsakh.

« La participation des proches des soldats disparus a été obtenue grâce à la médiation du Service d’urgence de l’État, des forces russes de maintien de la paix et du Comité International de la Croix-Rouge. « Maintenant, deux parents peuvent rejoindre les équipes de recherche et de sauvetage dans chaque direction pour les aider sur les lieux des hostilités » a déclaré Hunan Tadevosyan. Il a indiqué que des opérations de recherche sont menées dans les directions de Fizouli et Jabrayil.

« Aujourd’hui, deux détachements travaillent en direction de Fizouli et Jabrayil. Les corps de 20 militaires tués ont été retrouvés à Jabrayil hier et un à Talish. À l’heure actuelle, il n’y a pas de lieu d’hostilités où les opérations de recherche et de sauvetage ont été achevées. Par conséquent, la recherche se poursuivra dans toutes les directions. Je dois mentionner qu’au total, 802 corps ont été retrouvés depuis le 13 novembre » a déclaré Hunan Tadevosyan en indiquant que jusqu’à présent un seul soldat Arménien avait été retrouvé vivant dans la région de Chouchi.

Krikor Amirzayan